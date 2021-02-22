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中職／蔡英文誤喊「陳岳平」 餅總不在意：名字有出來就好

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
總統蔡英文22日接見統一7-ELEVEn獅隊，獅隊總教練林岳平（左）第2度入總統府，他笑說收到致詞任務比較擔心，但可以接受總統接見是榮耀。 中央社
總統蔡英文22日接見統一7-ELEVEn獅隊，獅隊總教練林岳平（左）第2度入總統府，他笑說收到致詞任務比較擔心，但可以接受總統接見是榮耀。 中央社

統一獅隊今天前進總統府，「大餅」林岳平去年以菜鳥教頭之姿率隊奪冠，但總統蔡英文不慎在致詞時講錯了他的名字，稱他為「陳岳平」，「餅總」不以為意，「沒關係啦！岳平有出來就好。」

蔡英文在致詞時恭賀獅隊教練，「一定要大大恭喜我們的總教練『大餅』陳岳平，還有首席教練、『又是高志綱』的高志綱，恭喜你們在球員時代為獅隊贏得好幾次冠軍，也好幾次披上國家隊戰袍，現在作為教練，又聯手幫球隊拿下總冠軍。」

林岳平曾在2006年多哈亞運隨代表隊前進總統府，獲得時任總統的陳水扁接見，這回是第二次造訪總統府，身為總教練他的任務加重，得知要在活動上致詞，他自承：「不是我們的強項，比較擔心講話會出錯。」

林岳平在致詞時感謝國家防疫，讓球季可以順利開打，也談到獅隊的驚奇一季，「從我們開季的首勝到台灣大賽的冠軍，相信大家看到我們這支球隊有股不可思議的力量，這股力量來自團隊，我們團隊不放棄的精神、不認輸的自信，感動了球迷，今年希望我們球隊可以再次感動。」

意外插曲是蔡英文在致詞時「口誤」唸錯了林岳平的姓氏，但他不以為意，「講錯沒關係啊，岳平有出來就好。」他也幫蔡總統「緩頰」，「其實一開始有講對，只是後面講稿念錯。」

林岳平肯定今天的總統府之旅，將在球員、教練心中成為再次拚冠的動力，「這是一個榮耀，代表我們去年的表現得到總統的肯定，相信見到總統後，在選手和教練心裡面，會去思考如何再去創造下一次、更多次，代表我們要再繼續努力。」

統一獅隊總教練林岳平。記者陳宛晶／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳宛晶／攝影

林岳平 統一獅

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