中職／蔡英文誤喊「陳岳平」 餅總不在意：名字有出來就好

統一獅隊今天前進總統府，「大餅」林岳平去年以菜鳥教頭之姿率隊奪冠，但總統蔡英文不慎在致詞時講錯了他的名字，稱他為「陳岳平」，「餅總」不以為意，「沒關係啦！岳平有出來就好。」

蔡英文在致詞時恭賀獅隊教練，「一定要大大恭喜我們的總教練『大餅』陳岳平，還有首席教練、『又是高志綱』的高志綱，恭喜你們在球員時代為獅隊贏得好幾次冠軍，也好幾次披上國家隊戰袍，現在作為教練，又聯手幫球隊拿下總冠軍。」

林岳平曾在2006年多哈亞運隨代表隊前進總統府，獲得時任總統的陳水扁接見，這回是第二次造訪總統府，身為總教練他的任務加重，得知要在活動上致詞，他自承：「不是我們的強項，比較擔心講話會出錯。」

林岳平在致詞時感謝國家防疫，讓球季可以順利開打，也談到獅隊的驚奇一季，「從我們開季的首勝到台灣大賽的冠軍，相信大家看到我們這支球隊有股不可思議的力量，這股力量來自團隊，我們團隊不放棄的精神、不認輸的自信，感動了球迷，今年希望我們球隊可以再次感動。」

意外插曲是蔡英文在致詞時「口誤」唸錯了林岳平的姓氏，但他不以為意，「講錯沒關係啊，岳平有出來就好。」他也幫蔡總統「緩頰」，「其實一開始有講對，只是後面講稿念錯。」