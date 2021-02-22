中職／挑戰「收集」5任總統接見 陳鏞基：我努力看看

中華職棒總冠軍統一獅隊今天前進總統府，接受總統蔡英文接見，對許多球員、教練來說都是初體驗；少見的熟門熟路代表是陳鏞基，從少棒時期就來過總統府，累積4度進入總統府、獲得4任總統接見，對於「收集」第5位總統，他笑說：「我努力看看。」

陳鏞基透露，首度來總統府是打小馬少棒時期，當時的總統是李登輝，接下來在2006年多哈亞運、2013年棒球經典賽，再加上今年隨獅隊造訪，陸續見過陳水扁、馬英九和蔡英文，共4任總統。

「4次都不一樣的總統，每次來都是不一樣的成就，意義當然都不一樣。」陳鏞基表示，「年齡也不一樣。」

他表示，進總統府的體驗很特別，「就像剛剛總統講的，比照美國大聯盟冠軍球隊，他們好像是職業運動球隊都有這樣的傳統，現在台灣職業運動只有棒球，這是好事，大家多了一個目標想去達成，畢竟很多人都第一次進來。」

陳鏞基在儀式上被蔡英文點名「台灣轟炸機」，還虧他身形不像「轟炸機」的綽號般魁武，他對此笑說：「不要啦！太肥的話會飛不動啦！又不是國慶。」

陳鏞基許願明年可以再進總統府，還進一步問起「明年還是蔡總統吼？」被問到是否要再打4年、收集第5任總統，他笑答：「我努力看看。」