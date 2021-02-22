中職／統一獅前進總統府！被蔡英文點名 3老3帥受寵若驚

中華職棒總冠軍統一獅隊今天接受總統蔡英文接見，成為第2支前進總統府的中職球隊，蔡英文恭喜獅隊贏得總冠軍，也為獅隊的新球季送上祝福，「祝福統一獅新的球季，除了早上7點到晚上11點努力練球外，在球場上也有最好的表現，繼續當最受歡迎的南霸天。」

獅隊去年總冠軍賽打滿7場逆轉奪冠，蔡英文隨即在臉書送上道賀，並相約總統府見，今天兌現承諾，在球團董事長凃忠正、領隊蘇泰安、總教練林岳平的帶領下，冠軍獅「飛」進總統府。

Lamigo桃猿隊曾於2018、2019年連續兩年獲得接見，獅隊成為第2支前進總統府的中職球隊，全員備感榮耀。

蔡英文在活動上點名3老及3帥，讓球員受寵若驚，提到潘威倫時，她說：「嘟嘟是職棒許多投手紀錄的保持人，也是國家隊大投手，有球迷尊稱他是「護國神嘟」，可見他在球迷心中的地位。」讓潘威倫當場害羞漲紅了臉。

蔡英文也提到「武神」潘武雄、「台灣轟炸機」陳鏞基，「通常轟炸機要比較魁武一點。」以及外野3帥陳傑憲、林安可、蘇智傑，蔡英文表示，「雖然戴著口罩，還是看起來很帥。」

獅隊去年奪冠的幕後英雄，首推總教練林岳平、首席教練高志綱的組合，蔡英文也肯定兩人，「恭喜你們，在球員時代為獅隊贏得好幾次冠軍，也好幾次披上國家隊戰袍，現在作為教練，又聯手幫統一獅拿下總冠軍。」