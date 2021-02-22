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中職／2010年兄弟奇蹟 味全能複製貼上？

聯合新聞網 / Ramos
味全龍把握住任何能積極補強的機會，目前看來已是軍容壯盛，或許有可能以戰養戰，在首季就能打出讓人驚奇的成績。 中央社
味全龍把握住任何能積極補強的機會，目前看來已是軍容壯盛，或許有可能以戰養戰，在首季就能打出讓人驚奇的成績。 中央社

中華職棒新球季將於3月13日開打，新軍味全龍戰力看似不像其他4隊堅強，不過，今年比賽用球恢復係數下修，投手、守備、跑壘、戰術執行更重要，打擊的重要性相形之下遭削減，味全只要穩守，並以守為攻，不見得是軟柿子，甚至不見得是「當然的最後一名」。

最佳案例就是2010年的兄弟象，當年「黑象事件」爆發，兄弟缺兵少將，當時沒有人看好黃衫軍有能耐爭冠，甚至視為「墊底大熱門」，不過兄弟非常爭氣，在新帥陳瑞振帶領之下，大打「小球戰術」，強調「防守野球」重要性，加上四大洋投麥格倫、羅曼、卡斯帝、庫倫壓陣，最終一舉登頂，寫下一頁驚奇。

2010年上半季中職比賽用球採美津濃MB210，係數僅0.542，該年上半季兄弟打了60場，勉強擠出7支全壘打為全聯盟最少，光桃猿林智勝一人就轟了10發全壘打，比兄弟一整隊還多，結果，上半季兄弟勝率0.431，只贏過墊底的統一獅0.5場勝差。

2010年下半季中職用球換成美津濃MB150，係數約0.550左右，兄弟團隊15轟仍是最少，各項攻擊數據並無太大優勢，不過，那一年下半季兄弟團隊防禦率2.99、洋投防禦率1.85，出現61次失誤，守備率0.974，捕手盜壘阻殺率0.431，上述數據都是全聯盟最佳。

特別是兄弟洋投戰力超強，2010年下半季麥格倫拿下7勝4敗、防禦率1.15，羅曼8勝3敗、防禦率3.19，卡斯帝8勝4敗、防禦率1.49，庫倫3勝1敗21救援、防禦率1.22，兄弟四大洋投豪取26勝22救援，完勝其他三隊，總冠軍戰直落四橫掃兵強馬壯的興農牛，陳瑞振也成為中職史上最年輕奪冠的總教練(35歲又1個月)。

「黑象事件」讓一支球隊頓失一名總教練和17名現役球員，但兄弟象卻靠雜牌軍陣容奪冠，也把陳瑞振推至史上最年輕冠軍教頭。 聯合報系資料照片
「黑象事件」讓一支球隊頓失一名總教練和17名現役球員，但兄弟象卻靠雜牌軍陣容奪冠，也把陳瑞振推至史上最年輕冠軍教頭。 聯合報系資料照片

回過頭來看味全，洋投布里悍2017至2020年效力韓職英雄隊，平均每年拿下11勝，防禦率3.70，考量韓職近年是打擊聯盟，這樣的成績算是相當不錯，另一名洋投鋼龍2019年還在大聯盟出賽18場，去年在韓職起亞虎拿到11勝，也具備一定實力。

別忘了，味全還有「隱藏版洋投」王維中，他絕對是中職現役最佳先發本土投手，龍軍等於手握三張好牌。考量本季中職例行賽程較鬆散，味全只要準備好第4名本土投手，加上備用的第5名土投就夠了，徐若熙、羅嘉仁都是不錯人選，整體而言，味全先發輪值不會比其他四隊差。

以打線來看，味全火力的確不如各隊，各項攻擊數據勢必有一段落差，然而，今年中職用球係數壓在0.550左右，近似2010年下半季，這樣一來，各隊長打火力勢必降溫，出現瘋狂打擊戰的機率降低，打擊相對較好的球隊優勢被削弱，這是味全的機會。

中職比賽用球恢復系數降低後，全壘打滿天飛的狀況應該會大為減少，新軍味全龍隊中大砲較少，這個改變對他們相對有利。 中央社
中職比賽用球恢復系數降低後，全壘打滿天飛的狀況應該會大為減少，新軍味全龍隊中大砲較少，這個改變對他們相對有利。 中央社

味全戰力較弱，但不是沒有機會逆境突圍，首先，龍軍必須做好守備，換穿龍袍的吳東融會是關鍵人物，由於味全有守備不錯的二游李凱威、曾傳昇，吳東融可能會兼守二壘和游擊，如果他能稱職扮演內野司令官的角色，帶領包括劉基鴻、張政禹、朱祥麟在內的內野小龍穩守，作為投手群的堅強後盾，味全內野防線是可以期待的。

洋砲赫雷拉的定位未定，可能會以外野為主，搭配外野守備能力不錯的洪瑋漢、林孝程，還有老經驗的陳品捷，整體而言不算太差。

味全活力小兵普遍擁有不錯的速度，可以用速度壓迫對手防線，接下來面對的考驗是戰術執行能力，這也是總教練葉君璋所面臨的難題。去年全聯盟平均每場得分是11.8分，今年因為球較不彈，推測場均得分會壓在10分以內，低比分賽事比的是誰犯的錯誤少，執行戰術的成功率高，短打、打帶跑等細膩戰術顯得重要。

另一個考驗是牛棚，味全布局投手、終結者是有經驗的廖任磊、田澤純一，其他牛棚投手普遍年輕，很多人都是第一次面臨一軍賽事，能否健康投滿一整季是一大考驗，堪用與否等比賽打了才知道。

由經驗豐富的日籍投手田澤純一擔任終結者，味全龍牛棚的壓力將減輕不少。 圖／味全龍隊提供
由經驗豐富的日籍投手田澤純一擔任終結者，味全龍牛棚的壓力將減輕不少。 圖／味全龍隊提供

持平而論，味全戰力的確就像2010年的兄弟象，開打前期待值不高；如果2010年中職用0.574的彈力球，和各隊比打擊火力，或許，兄弟爭冠機會就比較小，「不彈球」讓黃衫軍翻轉命運。

今年中職用「不彈球」，這就給了味全機會，考驗團隊洋投、牛棚、守備、跑壘、戰術執行成功率，如果做好各環節，今年味全不見得會墊底。味全若打出競爭力，5隊沒有特別弱的球隊，這樣對整個聯盟發展絕對是好事。

味全龍 中信兄弟 葉君璋 田澤純一

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