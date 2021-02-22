日職／海歸先發貢獻 黑田博樹、松坂大輔天差地遠

田中將大與平野佳壽兩名日本投手相繼宣布返回日本職棒發展，為2021年的日本職棒，尤其是太平洋聯盟增添相當多的話題。洋聯一口氣有兩名大咖投手回鍋，這幾年差距逐漸拉大的「洋高央低」現象會不會再繼續擴大，值得觀察。

另外就是，田中將大與平野佳壽分別都回到自己過去的母隊樂天金鷲以及歐力士猛牛，可以很快就適應上手，發揮最大的實力。兩人回鍋之後的個人表現，以及對團隊戰力的影響，甚至對整個太平洋聯盟實力生態所產生的變化，都深受矚目。本週先就2015年之後「回鍋先發投手」的影響進行分析。

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回顧近幾年從美國返回NPB的先發投手，以「震撼度」來說，廣島鯉魚隊黑田博樹是跟田中將大同等級的即戰力。2015年黑田博樹重回廣島隊時雖然已經40歲，不過前一年在紐約洋基隊還投將近200局、有11勝，因此包括洛杉磯道奇隊、聖地牙哥教士隊都開出大約年薪1,800萬美金的豐厚條件，但黑田為了能達成在廣島奪冠的夢想，毅然決然返回日本，與廣島隊簽下一年4億日圓的合約。

2015年當時廣島已經連續兩年打進A級，陣中有前田健太、大瀨良大地、野村祐輔等本土投手，加上新洋投強森（Kris Johnson），再「補強」黑田博樹這名經驗豐富、戰力仍在高峰的投手，一躍成為央聯奪冠熱門。結果黑田投出11勝8敗、防禦率2.55的佳績，沒有讓廣島球迷失望。前田健太貢獻15勝，左投強森也初來乍到就投出14勝，但因為打線不佳，團隊打擊率居倒數第二，戰績不升反降、掉入B級球隊，令人失望。隨後黑田博樹與廣島再續1年，投出10勝，廣島也終於在投打整合成功之下奪下隊史相隔25年的優勝，達成了黑田博樹在廣島效力13年、嚮往已久的優勝美夢，他也在季後光榮引退。

和田毅（2016年軟銀鷹） 貢獻度：A+

和田毅(右)雖然在美國發展不順利，不過2016年返回軟銀第一年就拿到15勝，獲得洋聯最多勝的獎項，至今仍在一軍活躍。 擷圖自軟銀行銀鷹官方網站

2016年拿到15勝的和田毅，則是近年唯一回歸第一年就能拿到最多勝獎項的投手。這一年和田毅完整出賽、先發24場拿下15勝5敗、防禦率3.04的亮眼成績，繼2017年之後第二度獲得洋聯勝投王，並首度獲得最高勝率，完全擺脫在美國職棒芝加哥小熊隊兩年發展不如意的陰霾。這一年軟銀還有武田翔太、千賀滉大拿下14勝、12勝，加上守護神薩法提的43次救援成功，卻因為主力選手傷兵困擾加上後援投手在球季中後半段出狀況，從球季中最多領先日本火腿隊11.5場勝差到被大逆轉，以2.5場勝差丟掉王座。

對於工藤公康監督來說，這是他帶兵6年當中最屈辱的一年，也是唯一沒有拿到日本一總冠軍的一年。隔年起他已經連續4年率領軟銀奪下日本一總冠軍，目前仍在持續中。就這方面來說，有田中將大回鍋以及抽中超級新人左投早川隆久的樂天，今年戰力吞下大補丸，與正值顛峰的軟銀硬碰硬爭奪王座，勢必精彩。

松坂大輔在2014年底回到日本，不過加入的不是老東家，而是洋聯的對手軟銀。雙方簽下3年12億日圓的超大型合約，並穿上象徵王牌的18號球衣，不過第一年動了手術整季都在養傷，沒有在一軍登板，3年合約期間也僅僅曾於2016年在一軍投過1場比賽，成了松坂大輔與軟銀球團都不想再回顧的一段回憶。

松坂大輔去年回到他的「發跡地」西武，同樣因傷所苦整季沒有在一軍登板，自從2015年回到日本球界之後嚴格說來只有2018年在中日龍隊拿下6勝，得到東山再起獎算是對球隊有貢獻，6年之中有3年整季沒有在一軍登板。

不過岩隈久志更慘，2018年底跟巨人隊簽約之後，帶著MLB通算63勝39敗、防禦率3.42的成績一度讓巨人隊球迷相當期待，但是因為受傷不見好轉，兩年過去完全沒有穿上巨人球衣在一軍登板，去年底宣布引退，留下遺憾。雖然岩隈久志的貢獻度跟松坂大輔一樣在先發部門屬於D級，但岩隈的年薪只有5,000萬，第二年再降到2,000萬日圓，與松坂大輔超過10億日圓的投資比較，巨人的災情算相當輕微。

不過巧合的是，2015年軟銀、2019年巨人兩隊都沒有受到這兩名昔日強投D戰力的拖累，順利奪下當年的聯盟優勝。