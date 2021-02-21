快訊

澳網／9闖決賽都封王 約克維奇18座大滿貫到手

台南基層農會選舉出爐 後壁下營新化農會恐變天

中職／熱身賽投出氣勢 陳琥放眼新球季復活

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
陳琥期待新球季再起，春訓加緊調整腳步。圖／中信兄弟隊提供
陳琥期待新球季再起，春訓加緊調整腳步。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地對樂天桃猿隊進行熱身賽，22歲投手陳琥登板，先發兩局無失分，調整狀況不錯，兄弟8局下打了11人次攻下6分，打破平手局面，終場10：4獲勝。

陳琥2018年升上一軍，生涯前兩季出賽28場（先發16場），戰績3勝6敗1中繼、防禦率4.88，去年整季都在二軍，新球季力拚先發輪值，希望能在一軍站穩腳步。

今天一開賽，陳琥被猿隊開路先鋒陳晨威揮出安打，接下來連續解決6名打者，用22球完成兩局任務，最快球速144公里，投出一次三振。

猿隊先發投手黃子鵬表現更出色，投4局只被揮出1支安打、未失分，但猿隊牛棚7人一共被揮出13支安打，狂失10分。

此役打完前7局，雙方4：4僵持，兄弟8局下展開猛烈攻勢，以5支安打加上猿隊失誤，一口氣打回6分，吳明鴻單局兩安，攻下兩分打點。

陳琥 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／李振昌春訓初登板 1局2K無失分

中職／周思齊全聯盟第3老 練習賽一尾活龍

中職／悍將掃14安大勝兄弟 3場自辦賽還沒人開轟

總統監誓 最高行政法院院長吳明鴻等人完成宣誓

相關新聞

中職／狀元王維中、劉基鴻好投好打 龍隊兵分兩路拿1勝

味全龍隊今天兵分兩路出賽，在斗六球場與富邦悍將隊之戰，兩隊出現5發全壘打，龍隊終場以6：5險勝悍將隊，在嘉義縣棒球場與樂...

中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

味全龍隊今天在自辦熱身賽兵分兩路出賽，狀元郎王維中在斗六球場「開箱」，對富邦悍將隊先發2局，以19球演出6上6下、賞出3...

日職／表現力壓田中將大 早川隆久飆150公里火球奪3K

本球季剛從大聯盟轉戰日職的強投田中將大，在昨日（20日）練習賽面對日本火腿似乎還沒找回手感，主投2局掉3分，而接替他上場的大物新秀早川隆久表現搶眼，最快球速來到150公里，合計2局奪3次三振，表現力壓大前輩。

中職／納恩斯受傷遭解約 悍將宣布補強洋砲納飛猛

富邦悍將隊今天宣布，與33歲洋砲納飛猛（Yamaico Navarro）簽約，成為隊史首名以野手身份加盟的外籍球員，另原...

中職／熱身賽投出氣勢 陳琥放眼新球季復活

中信兄弟隊今天在屏東春訓基地對樂天桃猿隊進行熱身賽，22歲投手陳琥登板，先發兩局無失分，調整狀況不錯，兄弟8局下打了11...

中職／納飛猛最快3月底抵台 實戰亮相還有得等

富邦悍將隊今天宣布新洋砲納飛猛，解約受傷、遲遲未能報到的洋投納恩斯，至於納猛飛何時可以抵台？球團表示，預計在3月底、4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。