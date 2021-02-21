中職／熱身賽投出氣勢 陳琥放眼新球季復活
中信兄弟隊今天在屏東春訓基地對樂天桃猿隊進行熱身賽，22歲投手陳琥登板，先發兩局無失分，調整狀況不錯，兄弟8局下打了11人次攻下6分，打破平手局面，終場10：4獲勝。
陳琥2018年升上一軍，生涯前兩季出賽28場（先發16場），戰績3勝6敗1中繼、防禦率4.88，去年整季都在二軍，新球季力拚先發輪值，希望能在一軍站穩腳步。
今天一開賽，陳琥被猿隊開路先鋒陳晨威揮出安打，接下來連續解決6名打者，用22球完成兩局任務，最快球速144公里，投出一次三振。
猿隊先發投手黃子鵬表現更出色，投4局只被揮出1支安打、未失分，但猿隊牛棚7人一共被揮出13支安打，狂失10分。
此役打完前7局，雙方4：4僵持，兄弟8局下展開猛烈攻勢，以5支安打加上猿隊失誤，一口氣打回6分，吳明鴻單局兩安，攻下兩分打點。
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