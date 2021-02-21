聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／納飛猛最快3月底抵台 實戰亮相還有得等
富邦悍將隊今天宣布新洋砲納飛猛(Yamaico Navarro)，解約受傷、遲遲未能報到的洋投納恩斯，至於納飛猛何時可以抵台？球團表示，預計在3月底、4月初。
受到疫情影響，洋將來台時程大亂，悍將隊原先簽下的6位洋投，羅力、索沙最早抵台，已經隨隊練球，索沙在今天的自辦熱身賽對統一獅隊先發，為今年第一位在實戰亮相的洋將。
邦威、傑斯尚在進行居家檢疫中，育成洋將優瑪則已順利取得簽證，待核酸檢測完成後即啟程來台進行隔離。
來台情況最不明朗的納恩斯，在今天確定因自主訓練時受傷，球團決定與他解約，另外簽下洋砲納飛猛，也成為富邦入主球隊以來的第一位外籍野手。
納飛猛預計要到3月底、4月初才會抵台，再加上14天隔離、7天自主健康管理，實戰亮相恐怕要等到4月底、5月初才有機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言