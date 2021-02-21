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中職／納飛猛最快3月底抵台 實戰亮相還有得等

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
富邦悍將隊今天宣布新洋砲納飛猛。 美聯社
富邦悍將隊今天宣布新洋砲納飛猛。 美聯社

富邦悍將隊今天宣布新洋砲納飛猛(Yamaico Navarro)，解約受傷、遲遲未能報到的洋投納恩斯，至於納飛猛何時可以抵台？球團表示，預計在3月底、4月初。

受到疫情影響，洋將來台時程大亂，悍將隊原先簽下的6位洋投，羅力、索沙最早抵台，已經隨隊練球，索沙在今天的自辦熱身賽對統一獅隊先發，為今年第一位在實戰亮相的洋將。

邦威、傑斯尚在進行居家檢疫中，育成洋將優瑪則已順利取得簽證，待核酸檢測完成後即啟程來台進行隔離。

來台情況最不明朗的納恩斯，在今天確定因自主訓練時受傷，球團決定與他解約，另外簽下洋砲納飛猛，也成為富邦入主球隊以來的第一位外籍野手。

納飛猛預計要到3月底、4月初才會抵台，再加上14天隔離、7天自主健康管理，實戰亮相恐怕要等到4月底、5月初才有機會。

索沙 富邦悍將 統一獅

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