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中職／索沙測試兩局壓制獅隊 高國輝春訓首轟出爐
富邦悍將隊今天兵分兩路，在嘉義市球場對統一獅之戰，高國輝9局下揮出中左外野方向兩分全壘打，春訓首轟出爐，悍將終場8：1獲勝。
悍將洋投索沙先發兩局，面對7名打者只被揮出1支安打，投出兩次三振，無失分；悍將捕手戴培峰表示，索沙投起來很順，他以調整狀況為主，投捕搭配沒有什麼策略。
戴培峰指出，很久沒接索沙的球，他投了很多直球，球威很好、準度也夠，和本土投手差很多。
獅隊先發投手施子謙調整不佳，首局就被打了10人次，被李宗賢、林益全、高國麟、高孝儀、戴培峰揮出安打，加上1次保送和隊友1次失誤，單局失5分，一路落後到比賽結束。
施子謙2、3局回穩，都讓悍將3上3下，4局下被陳凱倫揮出安打後，在一人出局時，投球數達到60球退場，先發3.1局失5分，獅隊全場出現3次失誤。
悍將一共揮出9支安打，比獅隊多兩支，高國揮打滿全場，包辦兩支安打，9局下從獅隊後援投手林威志的手中轟出兩分砲，手感相當不錯。
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