PLG／塔克42分上演飆分秀 夢想家首勝領航猿
台新夢想家隊塔克靠著第4節20分、單場42分的表現，幫助球隊逆轉成功，以102：99擊敗桃園領航猿隊，拿下本季對戰首勝，總教練朱利爾斯説：「不管什麼狀況，贏球的感覺都很好。」
首節打完，夢想家隊落後9分，不過第2節將差距縮短到3分，第3節持平，第4節開始塔克進入飆分模式，單節11投6中，加上8罰7中，拿下20分，夢想家隊單節拿下30分，成功逆轉。
本季前4次對上領航猿隊，夢想家隊都吞敗，在農曆年後的第一場比賽，終於擊敗剋星，朱利爾斯表示，贏球的感覺很棒，準備上還是著重在球員個人發揮，尤其陣中年輕球員較多。
雖然第4節有些打出火氣，塔克仍靠著得分能力幫助球隊奪勝，這也是他本季第三場得分破40的比賽，朱利爾斯稱讚塔克不僅是很棒的球員，更是這個聯盟最棒的球員。
除了塔克外，朱利爾斯也點名本土球員林俊吉今天表現不錯，林俊吉攻下20分，另有2籃板、3助攻，另名洋將杰倫則是21分、6籃板、8抄截；領航猿隊得分最高是里德的20分，接下來是傑克的18分、戴維斯15分。
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