聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／狀元王維中、劉基鴻好投好打 龍隊兵分兩路拿1勝
味全龍隊今天兵分兩路出賽，在斗六球場與富邦悍將隊之戰，兩隊出現5發全壘打，龍隊終場以6：5險勝悍將隊，在嘉義縣棒球場與樂天桃猿隊之戰，猿隊火力全開，郭嚴文兩分砲帶領下，以9：1大勝龍隊。
龍隊2020年選秀狀元郎王維中留在斗六先發，這是他在加入中職後的首場對外實戰，面對悍將隊先發2局、6上6下，送出3次三振。
「開箱」完王維中後，龍隊接續由羅華韋、森榮鴻、廖任磊、呂詠臻、曹維揚登板，呂詠臻投2局被敲4安打、失4分，第6局先被姚冠瑋敲出陽春砲，第7局再挨林威廷的兩分砲，悍將隊取得4：1領先。
龍隊也靠全壘打追分，先是郭天信在7局下從楊彬手中敲出兩分砲，林孝呈8局下再敲兩分砲，這回苦主為葉國情，這一轟助龍隊取得6：4領先，悍將隊范國宸在9局上補上陽春砲，此役合計共出現5發全壘打，也是今年春訓最轟轟烈烈的一戰。
龍猿之戰由林逸達、張喜凱先發，猿隊全場敲出11支安打，其中有5支三壘打，郭嚴文第4局對曾柏融敲出兩分砲，林泓育也貢獻3安打；龍隊打線以2019年狀元劉基鴻表現最佳，單場敲出3安打。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言