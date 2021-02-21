中職／狀元王維中、劉基鴻好投好打 龍隊兵分兩路拿1勝

味全龍隊今天兵分兩路出賽，在斗六球場與富邦悍將隊之戰，兩隊出現5發全壘打，龍隊終場以6：5險勝悍將隊，在嘉義縣棒球場與樂天桃猿隊之戰，猿隊火力全開，郭嚴文兩分砲帶領下，以9：1大勝龍隊。

龍隊2020年選秀狀元郎王維中留在斗六先發，這是他在加入中職後的首場對外實戰，面對悍將隊先發2局、6上6下，送出3次三振。

「開箱」完王維中後，龍隊接續由羅華韋、森榮鴻、廖任磊、呂詠臻、曹維揚登板，呂詠臻投2局被敲4安打、失4分，第6局先被姚冠瑋敲出陽春砲，第7局再挨林威廷的兩分砲，悍將隊取得4：1領先。

龍隊也靠全壘打追分，先是郭天信在7局下從楊彬手中敲出兩分砲，林孝呈8局下再敲兩分砲，這回苦主為葉國情，這一轟助龍隊取得6：4領先，悍將隊范國宸在9局上補上陽春砲，此役合計共出現5發全壘打，也是今年春訓最轟轟烈烈的一戰。