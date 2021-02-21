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PLG／轉聯盟首戰 大勝穿上攻城獅22號球衣

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
轉披新竹攻城獅隊球衣的洋將大勝（Branden Dawson，原名布蘭登）賽前練球。記者季相儒／攝影
轉披新竹攻城獅隊球衣的洋將大勝（Branden Dawson，原名布蘭登）賽前練球。記者季相儒／攝影

轉披新竹攻城獅隊球衣的洋將大勝（Branden Dawson）正式亮相，今天在和平籃球館與富邦悍將隊之戰，將穿著22號球衣出賽，賽前計分板預先透露消息，登錄名單也列入他的名字。

攻城獅隊在春節期間進行補強，釋出雷特（Julian Wright）、補進原名布蘭登的前SBL九太隊洋將大勝，今晚是轉戰P. LEAGUE+後首次出賽，與塔壁（Hasheem Thabeet）搭擋，傷癒復出不久的狠投（LaDontae Henton）先休息。

攻城獅隊正處於3連敗，戰績3勝10敗也在聯盟排名墊底，球隊期待大勝的加入在速度上能夠改變攻守節奏，也能幫助塔壁保護籃框。

大勝是今年SBL得分王，出賽20場，場均得分19.4分、14.9籃板、2.7次助攻、2火鍋，2月初遭九太隊釋出後，一度傳出找不到工作，但最後加入攻城獅隊，留在台灣繼續出賽。

轉披新竹攻城獅隊球衣的洋將大勝（Branden Dawson，原名布蘭登）賽前練球。記者季相儒／攝影
轉披新竹攻城獅隊球衣的洋將大勝（Branden Dawson，原名布蘭登）賽前練球。記者季相儒／攝影

攻城獅 SBL 富邦悍將

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