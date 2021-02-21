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中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊狀元郎王維中今天首度在對外熱身賽登板，投2局連續解決6人次。圖／味全龍隊提供
味全龍隊狀元郎王維中今天首度在對外熱身賽登板，投2局連續解決6人次。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在自辦熱身賽兵分兩路出賽，狀元郎王維中在斗六球場「開箱」，對富邦悍將隊先發2局，以19球演出6上6下、賞出3次三振，最快球速149公里，表現相當穩健。

帶著大聯盟與南韓職棒資歷，王維中在去年選秀成為史上首位左投狀元，重金加入龍隊，今天是他加入中職後的首場對外實戰，距離龍隊3月14日的開幕戰正好3周，調整步調瞄準為龍隊扛起重返中職一軍首戰前進。

王維中此役與捕手全浩瑋搭檔，賽前預計投2局，開賽先對張正偉、胡冠俞連賞2K，蔣智賢敲出游擊方向平飛球遭到接殺；第2局首先面對范國宸，敲出中外野飛球遭到接殺，三振張冠廷，再讓林威廷敲出三壘方向滾地球遭刺殺出局。

王維中只用19球完成2局投球，最快球速149公里，退場後到牛棚續投補足球數，首場對外實戰正好碰上今年首場開放球迷進場的自辦熱身賽，讓現場球迷大飽眼福。

王維中 中職 球速

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