中職／王維中實戰「開箱」飆速149公里 先發2局6上6下

本球季剛從大聯盟轉戰日職的強投田中將大，在昨日（20日）練習賽面對日本火腿似乎還沒找回手感，主投2局掉3分，而接替他上場的大物新秀早川隆久表現搶眼，最快球速來到150公里，合計2局奪3次三振，表現力壓大前輩。

2021-02-21 12:24