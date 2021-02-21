中職／洋砲生存大不易 威納斯拿過安打王

中職各隊洋將政策以補強投手為主，新球季出現兩名野手赫雷拉（味全龍）、納飛猛（富邦悍將）已經很不容易，兩人能否站穩先發仍待觀察。

中職從2009年起，各隊出賽120場，從過去12年洋砲表現看來，09年效力興農牛隊的威納斯，堪稱戰力最強的打者，當年176安奪下安打王，也是最近一位奪下這個獎項的外籍球員。

威納斯2005年就來台效力誠泰COBRAS隊，08年回鍋中職改披中信鯨隊衣，隔年加入牛隊後，再打兩個球季結束台灣之旅。

這位多明尼加好手在中職4個球季出賽351場，留下打擊率3成25、安打439支、全壘打26支、打點200分的成績，09年全勤出賽120場，以176安紀錄寫下中職單季新高，直到2016年才被王柏融以200安超前。

威納斯當年不只奪下安打王，打擊率3成60也在全聯盟排名第3，73分打點名列第5，整季稱職扮演牛隊中心打者。

中職去年未出現洋砲，前年中信兄弟隊里迪出賽33場，全壘打7支、打點20分，艾銳克只打兩場，連9打數掛零，Lamigo桃猿隊柏納帝那24戰繳出2轟、11分打點，生存空間都不大。