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日職／前養樂多名投安田猛癌逝 享壽73歲

中央社 / 東京21日綜合外電報導
前養樂多捕手安田猛傳出病逝。 擷圖自推特
前養樂多捕手安田猛傳出病逝。 擷圖自推特

日本職棒養樂多隊前主力左投安田猛，今天傳出因癌症離世，享壽73歲。安田猛以控球著稱，王貞治憶及生涯第757號全壘打從安田手中擊出時，讚譽對方的球並不好打。

日本時事通信社報導安田出身福岡縣，相關人士表示，安田過去一段時間持續跟癌症奮戰。

安田1972年以選秀第6順位加盟養樂多隊，同年以7勝5敗、防禦率2.08的成績，奪下防禦率王並獲選為新人王。

他的控球能力極佳，1973年曾創下連續81局無四死球的日職紀錄，連續2年防禦率居日職之冠，並在1978年球季拿下15勝，助球隊先後奪得中央聯盟冠軍及「日本一」的日職總冠軍。

安田在日職通算出賽358場，拿下93勝80敗17救援，防禦率3.26。

他在1981年球季結束引退，之後歷任養樂多隊的教練、編成部長等職，也在母校福岡縣小倉高中擔任教練。安田投球方式被稱為「企鵝投法」，是人氣漫畫角色原型。

「西日本體育」報導，80歲的福岡軟銀球團會長王貞治今天透過球團表示，得知安田訃聞後，「讓我想起生涯第757支全壘打，就是從安田手中敲出」、「跟病魔奮鬥一定很辛苦，請安息長眠」。

王貞治說，安田雖然投球方式有點怪，但球質有力，節奏也很好，是很有膽量的投手。

王貞治球員時代敲出打破日美職棒全壘打紀錄的第756支全壘打隔天，就從安田手中敲出一支帶有3分打的再見全壘打，也是王貞治生涯第757支全壘打。

王貞治 養樂多

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