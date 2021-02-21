日職／表現力壓田中將大 早川隆久飆150公里火球奪3K

本球季剛從大聯盟轉戰日職的強投田中將大，在昨日（20日）練習賽面對日本火腿似乎還沒找回手感，主投2局掉3分，而接替他上場的大物新秀早川隆久表現搶眼，最快球速來到150公里，合計2局奪3次三振，表現力壓大前輩。

從高中時代就備受關注的早川，在早稻田大學時的最快球速可以來到155公里，也會投卡特球、滑球、變速球及曲球等多種變化球，是當時選秀會上的大學第一強投。

早川隆久接替田中將大上場，即便還沒進入例行賽，早川已經能夠飆出150公里火球，首局面對中島卓也、西川遙輝與中田翔，中島敲出三壘平飛球被接殺，接著也連續讓西川與中田翔揮棒落空三振，次局雖然被敲安，但也順利投出三振安全下莊。

早川賽後表示，自己其實在上場前相當緊張，賽後監督石井一久對他給予高度評價，認為他是有資格進入先發輪值的投手。

相較早川隆久的好表現，田中將大初亮相就沒這麼好過了，他在首局一出局後接連被敲2支安打，接著被中田翔扛出左外野大牆，3分砲。他賽後表示，還有很多地方可更好，找出需改進的地方，透過接下來的牛棚，一步一步調整好狀態。