中職／小英邀約兌現 總冠軍統一獅隊明天前進總統府

2020年中華職棒總冠軍統一獅隊明天早上將前進總統府，接受蔡英文總統接見，副總統賴清德也將陪同，據悉，獅隊的所有隊職員對這一天都相當期待，大家都早早就準備好明天要穿的西裝。另據了解，明天獅隊將致贈蔡總統特製的球衣及手套，作為紀念，同時也會送給副總統賴清德一件特製的客場球衣。

去年獅隊在不被看好的情況下擊敗中信兄弟隊，拿下中職總冠軍，蔡總統及賴清德都在臉書上祝賀，蔡總統當時表示，中華職棒是去年全世界第一個開賽的職棒聯盟，也帶給了全世界球迷無比的振奮。經過7個月的賽季，外加打滿7場的台灣大賽，職棒總冠軍終於產生了，她除了恭喜統一獅封王，也預約之後總統府見，並強調「兄弟球迷別氣餒」。

去年球季兩度到場幫獅隊加油的賴清德則說，台灣大賽真是太精采了，獅隊及中信兄弟兩隊，奮戰到第7場才分出勝負，無論輸或贏，每一位球員都不放棄繼續拚，充分展現運動精神。「我想，最大的贏家是我們這些一路追隨的球迷，恭喜猛獅奪冠，也期待明年的精采賽事。」