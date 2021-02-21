中職／二壘打擊全隊最貧弱 悍將對症下藥補二壘洋砲

富邦悍將隊解約受傷的洋投納恩斯，另外補強守備位置以二壘居多的洋砲納飛猛（Yamaico Navarro），算是對症下藥，去年悍將隊的打擊火力居4隊之末，且所有守備位置就以二壘攻擊火力最貧弱，合計打擊率僅2成57。

悍將隊去年團隊打擊率2成89、1227支安打、603分打點都居4隊之末，團隊得分632分更比排名第3的中信兄弟隊（731分）少了快100分，打線搶分效率不佳，連帶拖垮戰績，上半季居爐主、下半季則差1勝登頂。

攤開悍將隊所有位置的打擊成績，指定打擊的打擊率3成28為最佳，接著是游擊手3成06、三壘手2成98、一壘手2成97、外野手2成91、捕手2成61，二壘手的打擊率只有2成57最慘。

悍將隊去年整季共8人站過二壘，包括王正棠、陳凱倫、蔣智賢、辛元旭、于森旭、林威廷、楊晉豪、石翔宇，王正棠的56場、188打席為最多，成績最佳則是扛二壘45場、159打席的陳凱倫，在二壘出賽時的打擊率為3成14。

悍將隊握有不俗的先發輪值陣容，索沙領銜5名洋投，本土先發投手還有後起之秀陳仕朋、江國豪，下半季可望迎來術後復出的郭俊麟重返賽場，還有一支「保底」陳冠宇的狀元籤可用，改變策略捨洋投、部署洋砲戰力不令人意外。

納飛猛從內野到外野都能守，以二壘守備經驗最多，具備2年韓職、1年日職經歷，2014、2015年身披三星獅隊球衣，第一年繳31轟、97分打點，第二年加碼為48轟、137分打點，長程砲火兇猛，有望補上悍將最需要的得分能力。