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中職／納恩斯受傷遭解約 悍將宣布補強洋砲納飛猛

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
圖為富邦悍將春訓情形。（富邦悍將提供）
圖為富邦悍將春訓情形。（富邦悍將提供）

富邦悍將隊今天宣布，與33歲洋砲納飛猛（Yamaico Navarro）簽約，成為隊史首名以野手身份加盟的外籍球員，另原訂加盟的多明尼加籍投手納恩斯（Héctor Noesí），則因在自主練習時受傷無法來台，球團在評估後決定與其解除合約。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，球團經過整體戰力評估，決定補進經驗豐富的納飛猛作為外籍戰力人選之一，期盼藉由他的加入為悍將帶來好的化學效應，並且提升教練團調度空間。

納飛猛具備4年大聯盟資歷，曾效力紅襪、皇家、海盜、金鶯隊，累積出賽79場、199打席，打擊率2成06、有2發全壘打，2014年起轉戰亞洲職棒，效力韓職三星獅隊2年、日職羅德隊1年。

納飛猛曾在2012年因酒駕被逮，2016年在沖繩那霸機場入境日本時，行李中被搜出1顆子彈，因違反槍砲刀械管制法遭逮捕，他當時表示因在家鄉多明尼加攜帶槍枝、子彈為合法的，無意間在行李中混入子彈，他也因此遭日職禁賽4周、罰款50萬日圓。

納飛猛的守備位置從一壘、二壘、三壘、游擊到外野都可守，在韓職、日職效力時，以負責二壘守備居多

悍將隊陣中已有超額再超額的5名洋投，包括索沙、羅力、邦威、傑斯，以及育成洋將優瑪，如今再補進第6名洋將、第1位洋砲，有一半的洋將只能放在二軍等待遞補機會，外援戰力超雄厚。

富邦悍將 蔡承儒 海盜

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