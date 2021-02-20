日職／還是沒安打 陽岱鋼3場熱身賽累積6支0

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，春訓手感低迷，今天面對日本火腿隊之戰替補上場，1打數沒有安打，另1打席靠保送上壘，仍在尋求他在今年春訓熱身賽的首支安打。

陽岱鋼在前兩場熱身賽累積5支0、吞下4次三振，今天巨人出戰火腿，陽岱鋼並未排進先發，在8局替補上場，首打席敲出二壘上方小飛球出局，第9局的打席則選到保送；巨人此役前8局未敲安打，直到第9局才有攻勢，終場以3：7輸球。

陽岱鋼至今3場熱身賽，累積6打數沒有安打，打擊率還沒開張，持續尋求春訓熱身賽首安。

陽岱鋼今年是與巨人5年合約的最後一年，年薪3億日圓，遲遲未能打出相應身價，昨天日本媒體「東京體育報」才剛引述球團人員說法，揭露陽岱鋼面臨釋出危機，若不能重振，不無可能在合約還沒走完就被提前釋出。