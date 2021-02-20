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中職／虐菜！冠軍獅6投手 對味全龍飆接力無安打比賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
獅隊古林睿煬（圖）先發4局領銜，6名投手攜手演出接力無安打比賽，讓龍隊今年首場對外賽就遭遇震撼教育。 圖／統一獅隊提供
獅隊古林睿煬（圖）先發4局領銜，6名投手攜手演出接力無安打比賽，讓龍隊今年首場對外賽就遭遇震撼教育。 圖／統一獅隊提供

年後首場對外熱身賽，今天由新軍味全龍隊到台南球場遭遇統一獅隊，龍隊打線遭壓制全場，獅隊古林睿煬先發4局領銜，6名投手攜手演出接力無安打比賽，龍隊今年首場對外賽就遭遇震撼教育，終場以0：4遭獅隊完封。

到2月26日官辦熱身賽登場前，龍隊共要打8場自辦對外熱身賽，今天首戰面對去年的總冠軍獅隊，兩隊分別推出林子昱、古林睿煬先發。

古林睿煬先發4局，轉播最快球速測得152公里、現場則為153公里，沒被敲出安打、無失分、無保送，賞出4次三振，包括在第3局對吳東融、吳睿勝、全浩瑋演出連3K。

獅隊老將潘威倫。 圖／統一獅隊提供
獅隊老將潘威倫。 圖／統一獅隊提供

獅隊第5局起由潘威倫、林其緯、傅于剛、江承峰、陳韻文依序登板，龍隊打線依然擠不出任何安打，僅朱祥麟、牛塏曄各靠1次保送上壘，龍隊全場只打29打席、2個半小時結束正規9局上，主隊獅隊雖為領先方，續打完9局下練兵。

龍隊先發投手林子昱投2局，被敲3安打、1保送。 圖／味全龍隊提供
龍隊先發投手林子昱投2局，被敲3安打、1保送。 圖／味全龍隊提供

龍隊先發投手林子昱投2局，被敲3安打、1保送，第2局在一、二壘有人時被潘傑楷敲出安打，丟掉1分，第6局則是姚雨翔的二壘打建功，攻下獅隊的第2分。

獅隊去年首輪指名選進的內野「大物」林子豪，此役在6局替補上場，前2打席都吞下三振，第3打席在9局下滿壘時上場，以內野安打送回2分。

古林睿煬 吳東融

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