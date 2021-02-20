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中職／美國隊長真的回來了！兄弟證實簽下羅傑斯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟球團今天正式宣布，已與羅傑斯（Esmil Rogers）簽約 聯合報系資料照
中信兄弟球團今天正式宣布，已與羅傑斯（Esmil Rogers）簽約 聯合報系資料照

中信兄弟球團今天正式宣布，已與羅傑斯（Esmil Rogers）簽約，個性活潑、深受球迷喜愛的「美國隊長」羅傑斯，續披黃衫為球隊效力。

兄弟球團一直與羅傑斯保持密切聯繫，今天與他完成簽約，目前正積極進行洋將來台作業程序，將盡速安排羅傑斯投入訓練。羅傑斯與隊友相處融洽，也很喜歡台灣文化，他非常期待能夠和兄弟們繼續並肩作戰。

目前外援戰力萊福力（Mitch Lively）及德保拉（José De Paula）已投入球隊春訓，歐尼爾（Onelki García）已完成隔離及自主健康管理，預計明天前往屏東春訓基地報到；加百利（Gabriel Ynoa）正進行自主健康管理，待體檢通過後，將直接前往台中與球隊會合，24日於洲際棒球場一起進行訓練。

羅傑斯具備210場大聯盟出賽經驗，也在南韓職棒打拚過3年，帶著華麗資歷來到中職，握有實績，去年7月中重返一軍後開始展現身價，共為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率3.47，也是8月投手MVP得主。

中職 中信兄弟 大聯盟

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