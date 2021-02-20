快訊

直播／又是出關自費採檢確診！新冠境外+1 為菲籍20多歲男

澳網／CNN訪謝淑薇談女單決賽 支持布蕾迪逆勢奪冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／春訓初登板 田中將大挨中田翔3分砲

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
田中將大重返日本職棒樂天金鷲隊，今天演出首場實戰登板，卻挨宿敵中田翔3分砲。 截圖自樂天金鷲官方推特
田中將大重返日本職棒樂天金鷲隊，今天演出首場實戰登板，卻挨宿敵中田翔3分砲。 截圖自樂天金鷲官方推特

田中將大重返日本職棒樂天金鷲隊，今天演出首場實戰登板，在春訓熱身賽對日本火腿隊先發，首局一度連4打席被敲安打，包括中田翔的三分砲，暌違2666天再於日本實戰登板，最終繳出2局失3分，最快球速148公里。

田中將大結束7年旅美生涯，今年回歸樂天懷抱，今天的春訓初登板備受球迷關注，他擔任先發投手出賽，第1局先三振松本剛後，中島卓也、西川遙輝都敲安打，面對中田翔的打席，被一棒扛出三分砲，下一棒面對大田泰示再被敲安。

田中將大第2局未再遭遇危機，演出三上三下，總計2局共用39球，最快球速148公里，被敲4安打、失3分。

田中將大與中田翔生涯累積對決54打數，中田翔敲出10安打、對戰打擊率1成85，由田中將大占上風，也因此在田中將大確定回歸樂天後，中田翔曾開玩笑說，一想到又會被田中將大吃得死死的，就不是很開心，但這回在春訓遭遇，由中田翔先下馬威。

田中將大 中田翔

延伸閱讀

日職／陽岱鋼春訓首戰未敲安 王柏融首戰可能就要對田中將大

日職／田中將大5度牛棚 36球讓投手教練驚呼

日職／田中將大第二度牛棚練投 竟與小將捕手爭執好壞球

日職／田中將大牛棚試投52球「爆笑問題」搭檔成形

相關新聞

中職／美國隊長真的回來了！兄弟證實簽下羅傑斯

中信兄弟球團今天正式宣布，已與羅傑斯（Esmil Rogers）簽約，個性活潑、深受球迷喜愛的「美國隊長」羅傑斯，續披黃...

日職／春訓初登板 田中將大挨中田翔3分砲

田中將大重返日本職棒樂天金鷲隊，今天演出首場實戰登板，在春訓熱身賽對日本火腿隊先發，首局一度連4打席被敲安打，包括中田翔...

日職／陳偉殷實戰打擊練習登板 吉見一起來關注

效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷，今天首度在實戰打擊練習中登板，面對主力打者投60球，被敲6支安打，昔日在中日龍隊共組左右護...

中職／味全龍對外熱身賽開跑 斗六開放球迷進場

味全龍隊即將展開重返中職後的第一個一軍賽季，練兵加緊腳步，今天起展開8場自辦對外熱身賽，在斗六球場的4場將開放球迷進場，...

中職／新竹棒球場重建 蔡其昌盼螢幕加大

斥資12億元的新竹市立棒球場重建進度來到55%，昨天中華職棒會長蔡其昌與新竹市市長林智堅、體育署署長張少熙一同視察，列出...

中職／兄弟「投」大 羅傑斯成備案

去年下半季為中信兄弟隊貢獻關鍵戰力，洋投羅傑斯有機會披回黃衫，考慮到還有2位洋投尚未投入團隊練球，加上本土王牌黃恩賜的調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。