日職／春訓初登板 田中將大挨中田翔3分砲

田中將大重返日本職棒樂天金鷲隊，今天演出首場實戰登板，在春訓熱身賽對日本火腿隊先發，首局一度連4打席被敲安打，包括中田翔的三分砲，暌違2666天再於日本實戰登板，最終繳出2局失3分，最快球速148公里。

田中將大結束7年旅美生涯，今年回歸樂天懷抱，今天的春訓初登板備受球迷關注，他擔任先發投手出賽，第1局先三振松本剛後，中島卓也、西川遙輝都敲安打，面對中田翔的打席，被一棒扛出三分砲，下一棒面對大田泰示再被敲安。

田中將大第2局未再遭遇危機，演出三上三下，總計2局共用39球，最快球速148公里，被敲4安打、失3分。

田中將大與中田翔生涯累積對決54打數，中田翔敲出10安打、對戰打擊率1成85，由田中將大占上風，也因此在田中將大確定回歸樂天後，中田翔曾開玩笑說，一想到又會被田中將大吃得死死的，就不是很開心，但這回在春訓遭遇，由中田翔先下馬威。