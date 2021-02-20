日職／陳偉殷實戰打擊練習登板 吉見一起來關注

效力阪神虎隊的台灣左投陳偉殷，今天首度在實戰打擊練習中登板，面對主力打者投60球，被敲6支安打，昔日在中日龍隊共組左右護法好友吉見一起今天也在場邊，關注陳偉殷的投球。

陳偉殷原訂在18日就要投實戰打擊練習，但因沖繩宜野座球場當天現場風勢大、氣溫低，擔心選手可能受傷而臨陣喊停，陳偉殷推遲到今天才登板投球。

陳偉殷今天面對糸井嘉男、馬提（Jefry Marte）、桑德斯（Jerry Sands）投球，共用60球，以直球為主，被敲6支安打，結束後到牛棚繼續調整。

今天現場也迎來一位陳偉殷的熟面孔，過去在中日的隊友吉見一起造訪，關注陳偉殷的投球，兩人也開心留下合影。

陳偉殷的日職生涯從中日展開，當時與吉見一起共組「左右護法」，也結下好交情，兩人曾在季外相約自主訓練，吉見一起也曾為陳偉殷的訓練營站台；年長1歲的吉見一起已在去年球季落幕後引退，目前正以球評身份造訪各隊春訓。