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中職／味全龍對外熱身賽開跑 斗六開放球迷進場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊今天展開對外自辦熱身賽，斗六球場的4戰開放球迷進場。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天展開對外自辦熱身賽，斗六球場的4戰開放球迷進場。圖／味全龍隊提供

味全龍隊即將展開重返中職後的第一個一軍賽季，練兵加緊腳步，今天起展開8場自辦對外熱身賽，在斗六球場的4場將開放球迷進場，為防疫採實聯制，也不開放與球員簽名、合照。

龍隊在年前安排3場隊內賽，年後展開對外賽，首戰為今天下午1點在台南球場面對統一獅隊，明天則兵分二路，一隊留在斗六迎戰富邦悍將隊，一隊前往嘉義縣棒球場出戰樂天桃猿隊。

至2月26日官辦熱身賽開打前，龍隊安排8場自辦熱身賽，在斗六球場進行的4場比賽開放球迷進場，但為防疫需求須採實聯制、需量體溫，且進場需帶個人身分證件及口罩，不開放與球員簽名、合照，球團並呼籲現場雖無指定座位，但請保持適當社交距離。

4場在斗六球場的賽事，分別為2月21日對富邦悍將隊、2月22日對富邦悍將隊、2月23日對統一獅隊、2月25日對中信兄弟隊，開打時間都是下午1點，備受矚目的狀元郎王維中預計在21日登板。

富邦悍將 統一獅 樂天桃猿

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