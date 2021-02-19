日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

日本職棒球季即將展開，在球員春訓消息報導之外，日本媒體「full-count」也報導了一項有趣的新聞，就是訪問中央聯盟巨人隊一位工作人員，「斷掉的球棒會怎樣？」

觀眾在看職棒比賽時，經常看到球員打擊時把球棒打斷，當然這支球棒就不能再使用了，球員也會換一支新的球棒打擊，只是看到現場工作人員把斷棒收起來後，到底要如何去處理？

相信很多人不知道斷棒的去處，據這名工作人員透露，基本不會直接丟掉，而是會送去「筷子工廠」，平均會一次蒐集30支至40支的斷棒，集中一次以特殊的方式來做運送至工廠。也許觀眾家中用的木筷，很可能就是以斷棒來製造。

其實，斷棒以及不使用的舊棒子還有另一個用途，就是做成特殊的物品來保留，這名巨人隊員工就說了，他曾把以前棒子，請人做成「鞋拔」來用。此外，因為有些球棒，製造商會打上球員名字，如果球員要保留斷棒的話，工作人員通常會先用膠帶把斷裂部分黏好，再用塑膠帶包好，交給球員或是退給球棒製造商。

這名工作人員提到說，「球棒是一種很重要的資源，製造球棒的師傅，將個人的心血融入其中，即使它斷了，也可以好好回收再利用，所以我並不希望粗暴地對待它，而是像孩子一樣好好照顧它。」可以看見日本人對球棒的態度。

「破碎的球棒可以重生。即使形狀發生變化，希望在用它時能在記憶裡留下深刻的印象。」