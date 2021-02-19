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中職／新竹球場不怕吵？林智堅：居民習慣棒球聲

聯合報 / 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹市立棒球場重建進度說明會，中華職棒會長蔡其昌與新竹市市長林智堅出席。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度說明會，中華職棒會長蔡其昌與新竹市市長林智堅出席。記者蘇志畬／攝影

新竹市立棒球場緊臨民宅是一大特色，重建後如何處理居民噪音是一大課題，新竹市市長林智堅不大擔心，認為附近居民以及習慣棒球聲，更期待球場風華再現，跟其他市區球場狀況不太相同。

新竹市立棒球場有著44年歷史，位於市區是吸引球迷的優勢，不過如何兼顧與附近居民的生活，林智堅表示，重建時確實也擔心居民是否對於噪音問題有不同意見，不過附近居民可說是與球場共同成長，習慣打棒球的聲音。

新竹棒球場旁不時可見以「棒球場」為名的旅館、餐廳，然而中職最近一次在此比賽已是2016年，原本繁榮的景象消失，林智堅表示，居民也期待商圈能夠重返，因此對於球場的噪音不會感到不妥，反而非常期待重新出現球迷的吶喊聲。

中職今天視察新竹球場重建進度時，會長蔡其昌也表示，每一個球場要有自己的特色才能吸引球迷，小而美是新竹的特色之一，未來如果能結合當地米粉、貢丸等美食，以及科技重鎮的特色，相信會有球迷願意搭高鐵過來看球賽。

棒球 中職

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