日職／春訓初登板直球占80% 張奕1局失2分

歐力士隊台灣投手張奕今天在隊內賽登板，測試直球的結果，投1局失2分，不過就春訓首次實戰投球來說，張奕認為感覺還不錯，低角度的球修正準度是未來的功課。

張奕在今天歐力士隊內賽擔任白隊先發，一開始先被來田涼斗敲出二壘打，又對小田裕也投出四壞保送，接下來在1出局、二三壘有人時，被若月健矢敲安，丟掉2分，不過接下來先三振掉稻富宏樹，若月健矢跑壘出局，才結束1局投球。

張奕表示，今天主要在測試直球狀況，約80%投球都是直球，感覺還不壞，而高角度的球落點較好，低角度則還需要修正，下一次登板要把準度再提升。

除了張奕外，今天澤田圭佑也登板投球，對於兩人的狀況，監督中嶋聰表示，球本身看起來不錯，但這個階段不會急著給予評價，能夠投球的投手是越多越好。