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中職／球迷視角看新竹球場 蔡其昌抓到螢幕加大重點

聯合報 / 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹市立棒球場重建進度視察，體育署長張少熙（左二起）、中華職棒新任會長蔡其昌、新竹市長林智堅、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、味全龍球團領隊任中傑一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，體育署長張少熙（左二起）、中華職棒新任會長蔡其昌、新竹市長林智堅、頂新和德文教基金會創辦人魏應充、味全龍球團領隊任中傑一同參與。記者蘇志畬／攝影

踏進仍是工地的新竹棒球場重建現場，中華職棒新任會長蔡其昌從球迷視角看到不少改進方向，其中外野螢幕擴大是主要目標，蔡其昌認為以現代棒球活動來說，大螢幕是跟球迷互動的「指揮中心」，尺寸不能太小。

蔡其昌今天與新竹市市長林智堅一同前往新竹棒球場，聽取重建進度簡報，立刻抓到重點，「螢幕好像小了點，對職業棒球來說，外野的看板是指揮中心，能夠跟球迷互動，營造嘉年華氣氛，也可提供數據，有的球場甚至不止一面」。

林智堅表示，螢幕大小確實有預算上的考量，身兼立法院副院長的蔡其昌也打算協助爭取經費，並在符合法規下，看未來如何擴大螢幕尺寸。

參訪新竹球場的流程結束後，蔡其昌與林智堅又一路從球場外討論回場內，另外建議本壘後方可使用LED廣告看板，一三壘側及外野都可增加環形LED螢幕，帶動球場氣氛，「新竹市科技大城，應該是可以結合一下」。

新竹球場改建後，一樓球迷看台將與球場平面更接近，被界外球擊中的風險也高，蔡其昌提醒，增加護網對保護球迷來說很重要，工程單位也表示，會採取新式的隱形護網進行防範。

新竹棒球場重建後將是地下一樓、地上四樓的建築，可容納1萬名觀眾，本壘後方的球迷入口將移往二樓，讓一樓商店街與城市更加結合，三樓則是餐廳、賣店、VIP室等，四樓供球團使用，地下停車場可容納300部汽車。

新竹棒球場從職棒元年就是中職比賽場地之一，不過2016年後就未曾在此舉辦比賽，蔡其昌表示，這次改建總金額近12億元，是很重大的建設，而林智堅願意大刀闊斧重建，是很有魄力的市長，也是棒球界的好夥伴。

新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（左一）與新竹市長林智堅（右三）一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（左一）與新竹市長林智堅（右三）一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（左三）與新竹市長林智堅（左四）一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（左三）與新竹市長林智堅（左四）一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（右起）與新竹市長林智堅、中職秘書長楊清瓏一同參與。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建進度視察，中華職棒新任會長蔡其昌（右起）與新竹市長林智堅、中職秘書長楊清瓏一同參與。記者蘇志畬／攝影

棒球 中職 中華職棒

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