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中職／新竹棒球場重建視察 林智堅透露將有40場賽事

聯合報 / 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹市立棒球場重建工程進度約55%，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）與新竹市市長林智堅（右）一同視察。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建工程進度約55%，中華職棒大聯盟會長蔡其昌（左）與新竹市市長林智堅（右）一同視察。記者蘇志畬／攝影

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今天造訪新竹市立棒球場，與新竹市市長林智堅一同了解重建工程進度，已來到55%，明年中職熱身賽有望啟用，林智堅也透露例行賽將有40場賽事安排在此。

根據工程單位說明的重建狀況，順序從內野逐步往外野進行，目前整體進度約在55%，主結構預計4月完工，接下來預計在8月開始依序取得使用執照、試營運，目標趕上明年中職熱身賽。

新竹棒球場自2019年啟動重建工程，林智堅表示，球場包含地下停車場已投入11.9億元進行整建，過程中找場地、找經費都不容易，要感謝中央提供65%經費加上市府自籌35%，另外也感謝味全龍隊選擇新竹作為主場，以及中職的專業建議。

味全龍隊去年1月與味全龍隊簽下10年經營權，頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，當初與新竹市府團隊討論時，被他們的用心感動，也希望未來新竹球場與5G、科技的結合，能提供更好的看球環境。

林智堅表示，球場硬體興建不難，但要有主場球隊才能引發共鳴，中職明年球季也會有40場比賽安排在此，希望假日場次提升比例，造福市民以及周邊店家，「再次響起球迷的吶喊聲」。

新竹市棒球場腹地狹小是一大致命傷，林智堅表示，當初曾考慮移地建造新球場，不過要是市府已有土地，才能優先爭取中央補助，如果遷移反而困難，因此決定原地重建，附近居民長時間與棒球場一同成長，期盼商圈回到地方。

新竹市立棒球場重建工程進度約55%，預計今年底可以開始使用。記者蘇志畬／攝影
新竹市立棒球場重建工程進度約55%，預計今年底可以開始使用。記者蘇志畬／攝影

中職 棒球 味全龍

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