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中職／啟動備案簽回羅傑斯？兄弟：若確定會盡快說明

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
羅傑斯。報系資料照
羅傑斯。報系資料照

中信兄弟隊先發輪值調整步調較慢，傳出有意簽回洋投羅傑斯，先備妥備案，兄弟球團對此回應，「一直有持續與羅傑斯聯繫，若有確定會盡快跟大家說明。」

兄弟原先已部署4名洋投，最早來台的德保拉、萊福力都已投入團隊練球，歐尼爾、加百利還在自主健康管理期間，即將向球隊報到，但距離3月13日的開幕戰只剩不到1個月，能否趕上開季出現問號，加上本土王牌黃恩賜的調整進度較慢，讓教練團有了其他盤算。

羅傑斯具備210場大聯盟出賽經驗，也在南韓職棒打拚過3年，帶著華麗資歷來到中職，但去年季初一度未投出外界期望中的身手，被下放二軍調整，7月中返回一軍後才開始展現身價，共為兄弟貢獻6勝4敗、防禦率3.47，也是8月投手MVP得主。

兄弟的季外洋將布局，並未將羅傑斯列在首選，回鍋洋將只簽回萊福力、德保拉，另覓歐尼爾、加百利，但與羅傑斯持續保持聯繫。

羅傑斯先前在Instagram直播時，就曾向球迷爆料，將會回鍋加入兄弟，當時兄弟否認消息，如今隨著先發輪值調整進度較慢，球團也有意先啟動備案。

歐尼爾 德保拉 黃恩賜

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