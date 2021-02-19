中職／獅、猿6場自辦熱身賽 ELEVEN體育家族直播

中華職棒32年即將開打，各隊年後收工，再度重啟熱身賽程，統一獅、樂天桃猿隊的各3場自辦熱身賽，由ELEVEN體育家族轉播，帶領球迷預熱棒球季。

本周六下午一點，獅隊碰上味全龍隊，可透過官方APP的ELEVEN PRIME頻道觀看，該場直播也會在ELEVEN體育家族官方臉書服務球迷，將由主播陳雄威帶來熱血轉播。

下周二的龍獅之戰，有線電視在ELEVEN體育一台（73台）、中華電信MOD則在ELEVEN PLUS（211台）轉播；下周三猿隊作客獅隊，有線電視在ELEVEN體育二台（74台），中華電信MOD則在ELEVEN體育二台（214台），3場轉播的評述會由陳師正、黃欽智、謝長亨輪番上陣。

猿隊自辦熱身賽在周日下午一點對抗龍隊，官方APP的ELEVEN PRIME頻道帶來轉播，球迷朋友也可透過ELEVEN體育家族官方臉書收看，當天晚上十點ELEVEN體育一台（73台）首播。

下周三迎戰富邦悍將隊，有線電視在ELEVEN體育一台（73台），中華電信MOD則在ELEVEN PLUS（211台）；下周四龍隊再度來踢館，有線電視在ELEVEN體育二台（74台），中華電信MOD則在ELEVEN體育二台（214台），3場比賽將由陳雄威搭配陳瑞昌以及王金勇等人。

【統一獅轉播資訊】

2021/2/20（六）13:00 味全vs.統一 PRIME/ELEVEN體育家族臉書直播

2021/2/23（二）13:00 味全vs.統一 E1/PLUS

2021/2/24（三）13:00 樂天vs.統一 E2

【樂天桃猿轉播資訊】

2021/2/21（日）13:00 味全 vs.樂天 PRIME/ELEVEN體育家族臉書直播

2021/2/24（三）13:00 富邦 vs.樂天 E1/PLUS