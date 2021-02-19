日職／「走到懸崖邊了？」日媒揭露陽岱鋼釋出危機

效力讀賣巨人隊的台將陽岱鋼，今年面臨合約年，春訓起步就遭遇難關，兩場熱身賽累積5支0、吞下4次三振，「東京體育報」直言：「終究是來到懸崖邊了嗎？」報導中引述球團人士指出，若陽岱鋼的表現持續不振，有可能今年合約還沒走完，就被提前釋出。

陽岱鋼正隨巨人在沖繩春訓，連兩場熱身賽表現不佳，累積5打數都繳了白卷，吞下4K，而他今年年薪仍然高達3億日圓，持續高居台灣旅日「薪水一哥」。

「東京體育報」指出，陽岱鋼當年以自由球員的身分與巨人簽下合約，儘管也有傳是6年合約，仍以5年的說法居多，但不管是5年或6年合約，今年都是他重要的一年，巨人年年期盼他的突破，但他也年年都遭遇受傷或低潮，這使得陽岱鋼的調度難度增高；監督原辰德就曾表示，如果無法排上先發，陽岱鋼的出賽定位就會很難安排。

報導引述球團人士說法，「陽岱鋼的表現與他的3億日圓身價遠遠不符，如果這樣的狀況持續，即便還有剩餘合約要付，還是可能會讓他走人。」揭露陽岱鋼的釋出危機。