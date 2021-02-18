日職／三振率最高vs.被三振率最低誰贏？夢幻對決吸睛30萬次

上季日本職棒最會投出三振的投手山本由伸(121局／149K)，與最不會三振的打者吉田正尚(408打數／29K)，由於這兩人都是效命歐力士，因此無緣在球季中正面對決，唯一兩人能夠投打對決的機會，當然就只有球隊內部對抗賽了。

果然，球隊昨天安排球隊內部紅、白對抗賽，讓這兩人有了正面對決的機會，究竟是誰贏了？引起球迷的好奇，這段太平洋聯盟TV昨天釋出的影片，短短一天內就吸引30萬次點閱，在日本YouTube單日排行數一數二的影片，連日本媒體都報導此事。

這場對決到底誰贏了？山本由伸在投了兩個壞球之後，第三球被吉田正尚擊出中外野高飛球遭到接殺出局。然而山本由伸雖解決吉田正尚，但並沒有投出三振。

球迷也對這次對決有不同討論，「這看起來不像是戰績最爛球隊(歐力士上季太平洋聯盟墊底)的對抗賽」、「山本似乎沒有到達最好狀態」、「吉田的第一場比賽還有調整空間」。