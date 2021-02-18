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中職／電視輔助判決 新球季增4挑戰項目

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職電視輔助判決，新球季增4挑戰項目。 報系資料照
中職電視輔助判決，新球季增4挑戰項目。 報系資料照

中華職棒今天舉行季前總教練會議，在重播輔助判決修改上達成決議，增加4項挑戰項目，而二軍賽事有轉播的比賽，也增加重播輔助判決機制。

中職今年新球季的規則上，電視重播輔助判決有較大修改，新增挑戰項目包括一、壘包後方平飛球是否界內外（原僅外野飛球），二、飛球是否落地前接補（原僅外野飛球），三、擊出球是否進入死球區以及四、觀眾是否妨礙。

另外重播輔助判決的挑戰次數維持2次，不過延長賽起次數歸零，延長賽兩隊各有1次挑戰權，另外主審的審視權也從原本的自第7局開始，改為自第8局開始。

中職去年二軍總冠軍賽首次實施重播輔助判決，今年則從二軍例行賽就增加重播輔助判決機制，不過只限有轉播的比賽，相關辦法比照一軍規定。

另外今年也會針對壘上有人時，投手的固定式投球（Set Position）動作是否完全靜止以及投手犯規，進行加強判定。

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