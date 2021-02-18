快訊

中科院騰雲無人機 墬毀台東活水湖樹林

澳網／終結俄羅斯黑馬之旅 球王約克維奇三連霸差一勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／李振昌春訓初登板 1局2K無失分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊內賽，李振昌登板投球。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟隊內賽，李振昌登板投球。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊農曆年後第二場隊內賽，李振昌首次在春訓熱身賽登板，後援1局送出2次三振，兩名先發投手陳琥、廖乙忠各投2局，陳琥僅因高飛犧牲打失1分，而江坤宇則是連兩場、4打數都敲安。

廖乙忠今天先發2局無失分，接下來王梓安、官大元、鄭凱文與李振昌各投1局，官大元被敲4安失3分，6局換李振昌登板，先讓宋晟睿敲出左外野飛球出局，接下來連續三振林吳晉瑋、邱志恆。

陳琥則在首局1出局後，先被岳政華敲出三壘打，再因黃韋盛的中外野高飛犧牲打丟掉1分，接下來回穩連抓4個出局數，包括三振掉王政順，退場後由陳柏豪、彭識穎、吳俊偉與邱品睿各投1局，彭識穎被敲3安，另有1保送，丟掉3分。

打線6局未出現全壘打，江坤宇今天2打數2安打，昨天在隊內賽也是2打數2安打，岳政華也敲出2安打，另有1保送，上壘率百分百。

陳琥 李振昌

延伸閱讀

日職／阪神練球刮起寒風 陳偉殷實戰打擊登板取消

中職／周思齊全聯盟第3老 練習賽一尾活龍

中職／悍將掃14安大勝兄弟 3場自辦賽還沒人開轟

中職／林樺慶兄弟春訓初登板 江坤宇挨觸身球無大礙

相關新聞

中職／李振昌春訓初登板 1局2K無失分

中信兄弟隊農曆年後第二場隊內賽，李振昌首次在春訓熱身賽登板，後援1局送出2次三振，兩名先發投手陳琥、廖乙忠各投2局，陳琥...

中職／新球季本壘攻防回歸條文精神 挑戰次數也有改

中華職棒今天舉行總教練會議，新任祕書長楊清瓏首次參與，會中就去年爭議不小的本壘攻防判決達成共識，總教練行使重播輔助判決挑...

日職／將打出突破賽季？ 王柏融獲選「最可能展現潛力球員」

台灣旅日好手「大王」王柏融在轉戰日本職棒後表現起起伏伏，還需要時間證明自己，日本媒體《週刊ベースボール》日前選出各球團最被看好打出潛力的球員，而日本火腿隊被選上的正是王柏融。 在中職連兩年成為「

中職／電視輔助判決 新球季增4挑戰項目

中華職棒今天舉行季前總教練會議，在重播輔助判決修改上達成決議，增加4項挑戰項目，而二軍賽事有轉播的比賽，也增加重播輔助判...

日職／田中將大回歸經濟起飛 專家推估將增益57億日圓

休賽季宣佈由紐約洋基隊回歸老東家東北樂天金鷲的日籍強投田中將大，在還沒開季的現在已經在當地造成旋風，關西大學的名譽教授宮本勝浩就計算田中回歸所帶來的經濟效益，若未受疫情影響當地（宮城縣）將增益57億1

日職／阪神練球刮起寒風 陳偉殷實戰打擊登板取消

新加入阪神虎隊的台灣投手陳偉殷今天原訂在實戰打擊練習中投球，但因沖繩刮起罕見的大風，氣溫最高只有13度，在安全性考量下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。