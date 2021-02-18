中職／李振昌春訓初登板 1局2K無失分

中信兄弟隊農曆年後第二場隊內賽，李振昌首次在春訓熱身賽登板，後援1局送出2次三振，兩名先發投手陳琥、廖乙忠各投2局，陳琥僅因高飛犧牲打失1分，而江坤宇則是連兩場、4打數都敲安。

廖乙忠今天先發2局無失分，接下來王梓安、官大元、鄭凱文與李振昌各投1局，官大元被敲4安失3分，6局換李振昌登板，先讓宋晟睿敲出左外野飛球出局，接下來連續三振林吳晉瑋、邱志恆。

陳琥則在首局1出局後，先被岳政華敲出三壘打，再因黃韋盛的中外野高飛犧牲打丟掉1分，接下來回穩連抓4個出局數，包括三振掉王政順，退場後由陳柏豪、彭識穎、吳俊偉與邱品睿各投1局，彭識穎被敲3安，另有1保送，丟掉3分。

打線6局未出現全壘打，江坤宇今天2打數2安打，昨天在隊內賽也是2打數2安打，岳政華也敲出2安打，另有1保送，上壘率百分百。