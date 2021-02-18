中職／新球季本壘攻防回歸條文精神 挑戰次數也有改
中華職棒今天舉行總教練會議，新任祕書長楊清瓏首次參與，會中就去年爭議不小的本壘攻防判決達成共識，總教練行使重播輔助判決挑戰的次數也有修改，延長賽會增加1次挑戰機會。
中職今天在總教練會議中，達成幾項共識，其一為即時電視重播輔助判決的挑戰次數，由原本的一場比賽限制2次，改為前9局有2次，延長賽開始有1次挑戰機會。不過楊清瓏表示，前9局未用完的挑戰次數，不可在延長賽繼續使用。
去年球季曾發生球隊挑戰權已使用完，主審在總教練抗議後，才動用主動審視權進行電視重播輔助，引起不少討論，楊清瓏表示，今年主動審視權動用時機，從原本的第7局改為第8局，而且要是裁判認為有需要，不能等總教練抗議後才決定。
另外去年同樣引起爭議的本壘攻防戰判決，讓教練無所適從，楊清瓏表示，今天在會議上達成共識，回歸到本壘衝撞原本的精神，以保護捕手為前提，「而捕手在什麼情況可以做什麼動作，跟總教練溝通，大家也都認同」。
今年球季中職的比賽用球恢復係數下修，中職各隊透過春訓熱身賽熟悉，楊清瓏表示，總教練們也認為感覺上確實沒有那麼彈，不過沒有數據上的認定。
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