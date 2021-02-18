日職／將打出突破賽季？ 王柏融獲選「最可能展現潛力球員」

台灣旅日好手「大王」王柏融在轉戰日本職棒後表現起起伏伏，還需要時間證明自己，日本媒體《週刊ベースボール》日前選出各球團最被看好打出潛力的球員，而日本火腿隊被選上的正是王柏融。

在中職連兩年成為「四割男」，並且寫下一連串「大王障礙」的王柏融，來到日職前兩季卻不如預期，去年一軍僅出賽52場，且大多是以代打出賽，最終打擊率僅0.207，另有2轟及9打點，以洋砲來說完全不及格。

日前他在沖繩春訓基地訓練，表示自己在室內練打時改回中職時期的打擊姿勢，肩膀比去年放寬一點，而日媒也看好他能觸底反彈，獲選為火腿今年最有可能做出突破的球員。

其餘被點名的洋聯球員包括羅德隊的佐佐木朗希、軟銀砂川理查、樂天金鷲岩見雅紀、歐力士杉本裕太郎等，文中表示，這些選手都還藏有潛力，今年賽季將成為他們棒球人生的分歧點。