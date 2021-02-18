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日職／田中將大回歸經濟起飛 專家推估將增益57億日圓

聯合新聞網 / 綜合報導
日本經濟學專家看好田中回歸日職將為樂天球團帶來巨大收益，9億日圓年薪投資相當值得。 美聯社
日本經濟學專家看好田中回歸日職將為樂天球團帶來巨大收益，9億日圓年薪投資相當值得。 美聯社

休賽季宣佈由紐約洋基隊回歸老東家東北樂天金鷲的日籍強投田中將大，在還沒開季的現在已經在當地造成旋風，關西大學的名譽教授宮本勝浩就計算田中回歸所帶來的經濟效益，若未受疫情影響當地（宮城縣）將增益57億1697萬日圓的收入。

宮本勝浩表示，這個金額不光只是樂天球團的收入，而是綜觀整個宮城縣帶來的經濟效益，就結果而言，田中將大的9億日圓年薪其實不算高，「田中已經幫樂天賣了商品和季票，人氣非常高，就算和當時的黑田相比，仍被看好擁有相當影響力。」總收益還比當年黑田博樹回歸廣島還要多。

他也提到，今年因疫情影響，收益數字可能不會像上述57億日圓那麼可觀，以入場人數砍半推算，實際達到的經濟效果可能落在39億960日圓左右。

田中將大在20日練習賽先發出戰日本火腿，暌違2666天在日本登板，日本火腿在今日也宣布先發投手由吉田輝星擔綱。

疫情 紐約

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