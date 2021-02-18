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日職／阪神練球刮起寒風 陳偉殷實戰打擊登板取消

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷。 擷圖自畫面
陳偉殷。 擷圖自畫面

新加入阪神虎隊的台灣投手陳偉殷今天原訂在實戰打擊練習中投球，但因沖繩刮起罕見的大風，氣溫最高只有13度，在安全性考量下，球隊決定中止練習。

陳偉殷在2月14日牛棚練習時，投球量已來到84球，照進度今天預計在實戰打擊練習中投球，模擬比賽中壘上有人等不同狀況進行投球練習，打者也會自由攻擊，投手可藉此確定調整狀況。

不過根據日本媒體「Sponichi Annex」報導，阪神在位於沖繩的宜野座球場練習時，因現場風勢大、氣溫低，考量到選手可能因此受傷的風險，球團決定中止春訓的練習，其中包括原訂投球的陳偉殷。

按照原本規劃，陳偉殷在實戰打擊練習登板投球後，接下來才會在熱身賽出賽，如今練習因氣候中止，時程可能要重新安排。

陳偉殷 阪神虎 牛棚

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