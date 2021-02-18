日職／陽岱鋼春訓起步不順 兩戰5支0、吞4K

巨人隊今天在沖繩那霸球場對中日龍進行自辦熱身賽，旅日老將陽岱鋼手感不佳，全場3個打數沒有表現，還吞下兩次三振，春訓打擊狀況仍待調整。

巨人昨天對廣島之戰，陽岱鋼打3棒，兩次打擊都被三振，今天又是3支0，合計兩天比賽連5打數掛零。

巨人今天推出4名投手高橋、戶根、田中豐、高梨應戰，中日5名投手輪番上陣，陽岱鋼擔任8棒指定打者，3局下面對中日先發投手山本拓實揮空三振，6局下揮出三壘滾地球，8局下再吞第2K。

此役前6局，兩隊無人得分，巨人7局下靠4棒北村拓己轟出左外野陽春砲，終場1：0獲勝。

陽岱鋼和巨人隊5年合約邁入最後一年，年薪仍是3億日圓，日職排名並列14（未計外籍球員），也是巨人第4高薪球員。