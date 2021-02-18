女棒聯賽／張甄芸非科班拚到國手 鼓勵更多人投入女棒

去年12月協會盃全國女子棒球錦標賽遴選出2021年WBSC世界盃女子棒球錦標賽中華代表隊陣容，其中張甄芸以投手身分入選，成為陣中唯一非科班球員，也是繼蘇雅玲後，再度有非科班球員披上國家隊戰袍，具有極大意義。

台灣女子棒球發展逾20年，沒有三級棒球當基層，女壘球員兼差女棒成為家常便飯，不具科班基礎、但愛好者也能投入，但要能入選國家隊相當困難，過去曾有木棉花左投蘇雅玲在2008年世界盃、2017年亞洲盃兩度當國手，而近期則有接棒未來女子棒球隊的張甄芸接班，成為新生代戰力。

張甄芸直到高中畢業加入向日葵女子棒球隊才展開較為正規的訓練。 王婉玲攝影

目前就讀中山醫學大學大四的張甄芸自明道中學時才開始打棒球，曾登上黑豹旗舞台，不過直到高中畢業加入向日葵女子棒球隊才展開較為正規的訓練，利用上大學前的時間積極自主訓練，自聘訓練師加強，加上跟著向日葵到香港、沖繩參加國際賽磨練經驗，在2018年香港鳳凰盃拿到投手獎、同年全國女子棒球錦標賽榮獲打擊獎，那年她才高三。

自向日葵轉戰接棒未來，一路看著她成長的教練顏良吉指出，「張甄芸的身材條件好，打擊被她打到的話很遠，當投手則有好的天賦，變化球掉下來的速度快，如果直球能更穩定的話，未來會是中華隊常客，而她的心態也改變很多。」

張甄芸曾在2018年香港鳳凰盃拿到投手獎。 王婉玲攝影

張甄芸2018年雖在選拔賽獲獎，但未進入中華隊，隔年跟著中華隊赴亞洲盃協助，回來後疑似罹患投手失憶症，大約半年時間才恢復，她提到，發生一些事情導致心理壓力大，好像不會丟球了，大家都不相信，在學姊、教練、師母等人的鼓勵下才重返投手丘。

去年協會盃選拔賽張甄芸把握住機會，代表台灣體大出賽演出數場好投，讓選訓委員同意從4強之後的球隊選進她，儘管因肺炎疫情緣故出國機會不高，不過這也代表對她的肯定，「這一路真的很辛苦，支持、看不起我的人都很多」，張甄芸說道，目前進行中的女子棒球聯賽更是她增添經驗的好機會，「現在每場比賽都能先發，可以維持手感。」

接棒未來總教練顏良吉(後排左二)認為張甄芸能鼓勵投入非科班的球員投入。 王婉玲攝影

有前人蘇雅玲的例子，張甄芸成為新世代勇於挑戰的素人球員，她坦言雖不認識前輩，不過這是很好的先例，接棒未來教練顏良吉也說，張甄芸能鼓勵投入非科班的球員投入，讓女棒市場更蓬勃發展。