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中職／周思齊全聯盟第3老 練習賽一尾活龍

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
周思齊邁入生涯第17季，春訓積極調整，全力備戰新球季。圖／中信兄弟隊提供
周思齊邁入生涯第17季，春訓積極調整，全力備戰新球季。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在屏東春訓營進行年後首場練習賽，39歲老將「周董」周思齊擔任黃隊4棒，兩次打數都是安打，另有一次保送，也用高飛犧牲打攻下1分打點，調整狀況相當不錯。

兄弟休完年假後，重新開訓第3天進行6局練習賽，黃隊首局攻下3分，終場6：1擊敗白隊；周思齊首局高飛犧牲打，攻下全場第1分，3局上揮出二壘打，4局上追加安打，6局上獲保送。

魏碩成先發兩局，面對12人次被揮出5支安打、保送兩次、失4分；林樺慶同樣先發兩局，面對8名打者只被1安、1保送，奪三振兩次，未失分。

兄弟明天繼續進行練習賽，陳琥、廖乙忠將登板先發。

周思齊是全聯盟第3高齡球員，只落後統一獅隊高國慶、潘武雄，今年邁入生涯第17季，將挑戰生涯第1700安、第150轟、第900分打點，目前3個數字分別是1660、140、875。

中職史上只有張泰山、彭政閔、林智勝、林益全達成900分打點、150轟紀錄。

周思齊 高國慶

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