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日職／陽岱鋼熱身賽吞2K 巨人打擊待加溫

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
台灣好手陽岱鋼春訓首次出賽2打數未敲安，打擊狀況還在調整中。 聯合報系資料照
台灣好手陽岱鋼春訓首次出賽2打數未敲安，打擊狀況還在調整中。 聯合報系資料照

日職讀賣巨人隊今天在自辦熱身賽與廣島隊交手，陽岱鋼擔任第三棒、中外野手，2打數未敲安，春訓首次出賽，打擊狀況還在調整中，巨人全隊也僅敲出3安，雙方最終以0：0握手言和。

陽岱鋼今天擔任先發，1局下面對先發投手床田寬樹在2好2壞下吞下三振，4局下廣島隊換上洋投史考特（Tayler Scott），陽岱鋼第2打席遭遇，2好3壞下再次遭到三振，5局上被換下場休息，總計2打數無安打。

廣島隊床田寬樹先發3局未被敲安，無失分，巨人隊先發投手平内龍太則是3局被敲1安，同樣無失分，有3次三振、2次四壞保送，平内龍太是去年巨人隊選秀會第一指名。

今年是陽岱鋼合約最後一年，要靠春訓表現爭取一軍出賽機會，巨人隊今年外野補強梶谷隆幸、譚姆斯（Eric Thames），另一位新洋砲史莫克（Justin Smoak）守備一壘，與陽岱鋼出賽位置剛好重疊。

讀賣巨人 陽岱鋼 選秀

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