日職／田中將大5度牛棚 36球讓投手教練驚呼
返回日職加盟樂天金鷲隊的田中將大今天進行春訓第五次牛棚練投，只投36球全力模擬實戰投球，站在打擊區的投手教練小山伸一郎頻頻驚呼。
田中將大為20日對火腿隊的練習賽先發做準備，由太田光擔任捕手，小山伸一郎輪流站在左右打擊區，模擬實戰投球，看到內角近身球也忍不住說：「好危險。」
除了讓投手教練充當打者練習，田中將大也設定不同好壞球數、球種進行投球，模擬壘上有人、牽制不同狀況，並練習揮臂式、開放式的投球方式。
把比賽狀況模擬了一遍，田中將大滿意地結束牛棚練投，20日樂天隊將與火腿隊進行練習賽，田中將大預定先發1到2局，而3月26日樂天隊開幕戰也將對上火腿隊，田中將大如無意外將是先發人選，火腿隊則已公布由上澤直之掛帥先發。
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