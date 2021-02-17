日職／同拿三冠王風光赴美 山口俊比井川慶更悲情

澤村拓一在16日正式傳出與紅襪簽下2年加上第3年選擇權合約的消息，今年可望站上大聯盟的舞台，他在巨人的前隊友山口俊，10日從日本搭機要前往美國備戰新球季時，表示期待未來能與澤村同場較勁，沒想到隔天就被藍鳥DFA（Designated For Assignment，指定轉讓），排除在40人名單之外，過幾天就正式被宣告釋出。

山口在16年投出11勝5敗2.86防禦率的個人當時生涯先發最佳成績，季後行使國內自由球員權利，從待了11年的DeNA轉隊到巨人，轉隊第一年因肩傷及場外暴力事件影響，只出賽4場，交出1勝1敗6.43防禦率的成績；隔年出賽30場，投出9勝9敗3.68防禦率，其中還包括1場無安打無失分的準完全比賽；19年算是個人日職生涯年，26場先發拿下15勝4敗，防禦率只有2.91，另外也有188次三振，該年奪下投手獎項中的勝投王、勝率王以及三振王這三冠榮銜。

19年季後，山口入選11月開打的世界12強棒球賽日本國家隊，大會結束後宣布行使入札制度挑戰大聯盟，之後與藍鳥簽下2年合約，這也是巨人隊史上第一件入札，並且也成功的案例，但去年的第一年，山口在藍鳥出賽17場25.2局都不是先發，雖然在大聯盟有留下勝投紀錄，但整季下來只有2勝4敗的成績，防禦率更高達8.06，這種表現讓藍鳥寧願認賠剩餘300萬美元以上的薪水，也要將他釋出。

山口俊在藍鳥才投25.2局，被打爆可能只是一時還不適應，但大聯盟環境就是非常現實，藍鳥完全不肯給他再一次的機會。 歐新社資料照片

山口在大聯盟生涯短短1季的防禦率超過8，雖然高到嚇人，但在大聯盟踏上過投手丘且生涯防禦率比他還要高的其實還有6人，其中最高的是現效力於養樂多的青木宣親的27.0，不過青木畢竟是野手，與防禦率同樣高達9.0的鈴木一朗一樣，都是臨時策略性地上場投球，如果純算投手的話，福盛和男的20.25、桑田真澄的9.43、野村貴仁的8.56及村田透的8.10，都比山口還要高，而且4人也同樣只在大聯盟待了1季而已。

另外，在同一年拿下過日職投手三冠以上的獎項，之後也曾挑戰美國並在大聯盟有出賽紀錄的人也不少，如在90年跟99年同樣都拿下勝投、防禦率、三振及勝率四冠的野茂英雄及上原浩治、06年勝投、三振及勝率三冠的川上憲伸、08年及13年同樣拿到勝投、防禦率及勝率三冠的岩隈久志及田中將大等，這幾名投手在大聯盟的舞台都有一定水準的表現，雖然較差的川上只有8勝22敗，但至少他在09年也曾有過單季先發25場，投球局數超過150局，7勝12敗3.86防禦率，算是固定先發輪值的表現。

田中將大(右)在2014年加入洋基，首季就繳出13勝5敗、防禦率2.77的高水準成績，與野茂英雄的13勝6敗、防禦率2.54幾乎是不相上下。 歐新社資料照片

當然，也有跟山口一樣，這一年在日職投得虎虎生風，隔年成功前往美國後，表現卻相差十萬八千里的投手，他就是井川慶。井川03年在阪神時，以20勝、2.80防禦率及8成勝率，拿下過勝投、防禦率及勝率這投手三冠，06年投出14勝9敗2.97防禦率及194次三振的成績，是該年的三振王，同時有聯盟最多的3場完封，季後透過入札前往美國，以5年合約加入洋基，他在此之前的5季勝投都在雙位數，且拿過3次三振王；到美國後的第一年，14場出賽中有12場先發，但表現不佳，投球局數僅有67.2局，球季期間也曾被下放小聯盟，最終以2勝3敗6.25的防禦率結束了第一個球季。

08年井川的狀況依然不佳，只在5月初及6月底先發後援各一場，投4局被打13支安打，丟掉6分吞1敗，防禦率高達13.5，7月底被DFA，雖然這一年在3A的成績不錯，但自此沒有再升上過大聯盟，接下來的3年井川都在3A以下層級度過，成績差強人意，當然也就沒有再踏上過大聯盟的投手板；結束5年合約後，井川在12年回到日本加入恩師岡田彰布執掌兵符的歐力士，不過這時的他已經不是當初阪神那個王牌左投了，12到14年的3季下來勝投合計不到10場，15年更是沒上過一軍，季後被歐力士戰力外。

被藍鳥一年就放棄的山口，雖然還不知道未來是否會重返巨人或日職其他球隊，抑或是留在美國尋找機會，但至少他過去一年在大聯盟的表現跟井川相比，真的是比悲傷更悲傷的故事。