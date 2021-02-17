中職／戰力外球員別灰心 仍有獲得重用機會

味全龍宣布回歸後，許多戰力外球員有了第二春，而且不只龍隊，其他四隊除了桃猿隊外，都有網羅他隊棄將。這現象對於一向在休賽季幾乎是一攤死水的中職而言，是非常罕見的現象。目前獲得機會的球員，比2016年舉辦的戰力外測試會時還要多，當時26位參加的球員，也只有2位獲得青睞。

戰力外球員要找到第二春已經不容易，要成為主力戰將更加難得，扣除支援二代鷹而成為主將、及中信冰風暴事件轉戰富邦的球員外，幾乎寥寥可數。大部分球員就如同甫退休的林煜清一樣，雖然獲得簽約，但上場機會不多，短時間內就又被放棄。又或是像郭勝安只有曇花一現的好表現，無法成為球隊長期穩定的戰力。

歷史上表現最突出的棄將，莫過於至今仍活躍一軍的張正偉。2009年雖然他拿下二軍打擊、安打雙冠王，興農牛卻沒有將他留下。張正偉轉而加入當時因簽賭案受創的兄弟象，在兄弟8年期間，拿過打擊王、安打王、盜壘王、最佳十人及金手套，並且兩度成為台灣大賽優秀球員，並且年年都進入明星賽。他還創下新人開始連續10年單季百安的紀錄，並且是聯盟第二位生涯突破50支三壘安打的球員。

高建三則是另一位表現最令球迷津津樂道的棄將，在和信鯨時期就是陣中主力先發投手，也是隊史勝投最多的投手，但34歲時因球威下滑，遭宣告為戰力外球員。雖然鯨隊後來有意簽回他，他仍選擇轉戰至統一獅，之後他表現有如脫胎換骨，成為陣中牛棚主力投手，還曾單季66場出賽，並兩度拿下中繼王，在獅隊又延續生涯8年，直到42歲才退役，生涯出賽數及中繼成功都是中職投手紀錄。

高建三轉戰獅隊後，成為球隊牛棚大將，是呂總時代建立統一王朝的重要功臣之一。 聯合報系資料照片

黃偉晟曾是四隊都探詢的新秀，加入義大犀牛首年，在一軍表現並不理想，季末就遭球隊放棄。選秀會曾經對他有最高興趣的Lamigo桃猿隨即將他網羅入隊，首年他就成為猿隊牛棚主將，還曾獲得200%加薪的肯定。後來他與陳禹勳及林柏佑組成球隊傲人的鐵牛棚，也是戰力外找到第二春的成功案例之一。

曾是興農八壯士之一的林其緯，球隊轉賣後，還榮登義大犀牛成軍歷史首戰的先發投手。不過他因為車禍加上傷痛不斷，換穿紫色球衣後，連原本吃局數的能力都不復見，因此慘遭球隊釋出。然而其他三隊都對他有興趣，最後選擇加入獅隊，並轉戰牛棚出發。即使無法複製高建三的傲人成績，但仍是重要的一員，去年還曾支援先發出賽。

林其緯在獅隊雖是跌跌撞撞，但還是牛棚中重要的一員。他以經驗協助球隊後援，而且還可以支援先發。 聯合報系資料照片

還有一位比較早期的棄將李坤哲，他曾是統一獅隊史首戰的先發球員，但後續在隊中上場機會並不多，直到1996年季中遭釋出。隨後他轉投甫成軍的和信鯨，成為隔年球隊歷史首戰先發打線唯一有經驗的本土球員。這年他成為鯨隊主力，而且還拿下最佳進步獎，另外生涯初體驗還包含入選明星賽、單場MVP及符合排行打席數，完全脫胎換骨。

目前被網羅的戰力外球員中，味全龍已規劃羅嘉仁、劉家愷、吳睿勝可望成為一軍戰力；富邦悍將簽下的葉竹軒、林伯佑、林逸翔都可能獲得重用，中信兄弟找來的林樺慶，同樣備受期待。另外仍在測試中的劉劭威，目前測試的評價不差，有獲得第二春的機會，可能獲得不少上場時間。

林柏佑(左一)、林逸翔(左二)及葉竹軒(右一)去年被放入戰力外名單，今年一起轉戰富邦，都已經被視為可用之兵。 聯合報系資料照片

雖然不知這些球員實戰後的表現會如何，不過從以往的案例中，戰力外確實仍有優秀球員。他們懂得珍惜得來不易的機會，往往會有意想不到的表現，期待他們能受到重用，或是成為球隊向上的戰將！