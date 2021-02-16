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中職／胡金龍生涯打擊王接班人 林益全最有機會
中職新球季3月13日將在台南球場開打，悍將隊37歲老將胡金龍生涯打擊率3成53是史上最高，從目前排名看來，「神全」林益全3成42最接近紀錄，以他過去穩定的打擊表現，未來有機會取而代之。
胡金龍去年因群組留言風波，最後一次在一軍出賽是6月24日，目前也未在新球季註冊名單中，悍將領隊蔡承儒表明，對於胡金龍的計畫會和去年一樣。
言下之意，胡金龍的生涯平均打擊率可能凍結在3成53，恐怕也無法挑戰生涯百轟、第500分打點（生涯8年累積80轟、466分打點）。
根據中職官方統計， 生涯超過2000個打數的打者共有74人，打擊率前十傑包括8名現役球員，除了林益全有本錢挑戰胡金龍，林泓育3成35排名第3、陳俊秀3成34暫居第4，未來也有後來居上的可能性。
林益全生涯12年站穩一軍，連12季打擊率超過3成、安打破百，也是史上僅有7名打數超過5千的打者之一，另6人是張泰山、彭政閔、高國慶、林智勝、黃忠義、周思齊，以林益全快速累積安打的速度，最快明年就有機會成為史上第三位兩千安打者。
中職總安打數前4名依序是張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）、高國慶（1784安）、林益全（1717安），高國慶去年只有48安，寫下生涯17年新低。
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