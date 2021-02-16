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中職／味全龍開工 田澤純一披紅衫加入團隊練球
味全龍隊今天開工，繼續春訓練兵，備戰重返中職的第一個一軍球季，陣中最受矚目的洋將、日籍投手田澤純一也在今天加入團隊練球。
龍隊重返中職，今年就要升上一軍接受震撼教育，擁有多1名洋將「優惠」，找來4洋投、1洋砲助陣，伍鐸、田澤純一分別在1月19日、20日率先抵台，完成「14+7」隔離加健康自主管理程序後，田澤純一在開工日加入團隊練球，伍鐸今天則未亮相。
田澤純一具備9年大聯盟資歷，去年投入日職選秀在各隊的「默契」之下落選，總教練葉君璋評估以他在獨立聯盟的經驗與身手，對於年輕的龍隊會是一大助力，決定出手爭取，他也決定來台延續職業生涯，葉總將他的出賽定位放在牛棚。
龍隊在1月先展開3梯次重訓營，2月1日正式開訓，年前已打了3場隊內賽，首場對外賽將是20日在台南球場出戰統一獅隊。
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