中職／味全龍開工 田澤純一披紅衫加入團隊練球

味全龍隊今天開工，繼續春訓練兵，備戰重返中職的第一個一軍球季，陣中最受矚目的洋將、日籍投手田澤純一也在今天加入團隊練球。

龍隊重返中職，今年就要升上一軍接受震撼教育，擁有多1名洋將「優惠」，找來4洋投、1洋砲助陣，伍鐸、田澤純一分別在1月19日、20日率先抵台，完成「14+7」隔離加健康自主管理程序後，田澤純一在開工日加入團隊練球，伍鐸今天則未亮相。

田澤純一具備9年大聯盟資歷，去年投入日職選秀在各隊的「默契」之下落選，總教練葉君璋評估以他在獨立聯盟的經驗與身手，對於年輕的龍隊會是一大助力，決定出手爭取，他也決定來台延續職業生涯，葉總將他的出賽定位放在牛棚。