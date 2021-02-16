快訊

澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

傳洪秀柱有意回鍋再戰國民黨主席？洪辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／雙獅友好 「台灣王者」統一獅祝西武獅奪日本一

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊祝福西武獅隊奪下日本一。圖／擷自西武獅隊官方粉絲團
統一獅隊祝福西武獅隊奪下日本一。圖／擷自西武獅隊官方粉絲團

中職統一獅與日職西武獅隊近年互動頻繁，儘管因疫情暫停春訓交流賽，仍維持友好互動，西武獅的球季開打倒數100天活動今天來到第38天，統一獅隊總教練林岳平、首席教練高志綱率領蘇智傑、陳傑憲，一起祝福西武獅全員健康、日本第一。

兩隊從2015年展開首次交流後互動頻繁，西武獅固定舉辦「台灣日」，邀統一獅吉祥物萊恩及Uni Girls造訪大都會人壽巨蛋表演，兩隊在2019年於日本高知進行交流賽，去年原要延續舉辦，但因疫情臨陣告吹。

「雙獅會」暫時無法碰面，仍透過其他方式交流，日職球季將於3月26日開打，西武獅的球季開打倒數100天活動，今天進入倒數第38天，由「餅總」率領旗下教練、球員亮相，祈願板上寫下「全員健康」和「日本第一」。

西武球團向球迷介紹統一獅隊為2020年「台灣王者」，與西武同樣隊名中有「獅」，且雙方互動密切。

西武獅 統一獅 大都會

延伸閱讀

時隔15年…日本動畫大年初二登央視 「工作細胞」掀熱議

日本發展海洋發電 法規、成本成阻力

中職／4隊同日開工 洋投跟著領紅包加入團練

中國海警船靠近釣魚台海域 日本：斷難容忍

相關新聞

中職／雙獅友好 「台灣王者」統一獅祝西武獅奪日本一

中職統一獅與日職西武獅隊近年互動頻繁，儘管因疫情暫停春訓交流賽，仍維持友好互動，西武獅的球季開打倒數100天活動今天來到...

日職／曾與巨人新洋砲上演16球纏鬥 陳偉殷分享對戰策略

具備11年大聯盟資歷、累積196轟的史莫克（Justin Smoak），本季轉戰日職讀賣巨人隊，而阪神虎隊台灣左投陳偉殷...

中職／4隊同日開工 洋投跟著領紅包加入團練

年節假期落幕，繼中信兄弟隊率先在大年初四開工後，另外4隊在今天同步開工，洋將也陸續加入團隊練球，備戰3月13日展開的中職...

日職／旅外關鍵年 王柏融改回中職打擊姿勢求谷底反彈

日職火腿隊台灣旅日好手王柏融隔離出關，來到沖繩春訓基地和一軍會合投入春訓，面對合約年一定得打出成績的關鍵時刻，據日媒報導王柏融將改回中職時期的打擊姿勢。 在中職連兩年成為「四割男」，並且寫下一連

日職／阪神專產優質守護神 班尼、世界勇卻評價兩極

阪神虎隊今年補強展現決心，台灣左投陳偉殷、去年在韓職斗山熊投出20勝的阿爾坎塔拉（Raul Alcantara）兩名新洋投的年薪2億800萬日圓並列投手群第一。新洋將第一高薪則是去年奪下韓職KBO打擊

中職／驚！洋投軍備競賽、17洋將闖過大聯盟

大聯盟級的先發投手對戰戲碼，將在中職卅二年頻繁上演，疫情之下，刺激各隊洋投軍備戰提早開打，而且菜色升級再加碼，五隊共找了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。