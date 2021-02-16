中職／雙獅友好 「台灣王者」統一獅祝西武獅奪日本一

中職統一獅與日職西武獅隊近年互動頻繁，儘管因疫情暫停春訓交流賽，仍維持友好互動，西武獅的球季開打倒數100天活動今天來到第38天，統一獅隊總教練林岳平、首席教練高志綱率領蘇智傑、陳傑憲，一起祝福西武獅全員健康、日本第一。

兩隊從2015年展開首次交流後互動頻繁，西武獅固定舉辦「台灣日」，邀統一獅吉祥物萊恩及Uni Girls造訪大都會人壽巨蛋表演，兩隊在2019年於日本高知進行交流賽，去年原要延續舉辦，但因疫情臨陣告吹。

「雙獅會」暫時無法碰面，仍透過其他方式交流，日職球季將於3月26日開打，西武獅的球季開打倒數100天活動，今天進入倒數第38天，由「餅總」率領旗下教練、球員亮相，祈願板上寫下「全員健康」和「日本第一」。

西武球團向球迷介紹統一獅隊為2020年「台灣王者」，與西武同樣隊名中有「獅」，且雙方互動密切。