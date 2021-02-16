中職／4隊同日開工 洋投跟著領紅包加入團練

年節假期落幕，繼中信兄弟隊率先在大年初四開工後，另外4隊在今天同步開工，洋將也陸續加入團隊練球，備戰3月13日展開的中職賽季。

統一獅、樂天桃猿、富邦悍將、味全龍隊都在今天恢復練球，在舉行團拜儀式後開工，各隊也有洋將陸續加入團隊練球，猿隊霸林爵、歐飛登、獅隊泰迪、猛威爾、悍將隊羅力、索沙都是首度跟著全隊一起練球。

受到疫情影響，洋將來台須完成14天隔離與7天自主健康管理，羅力、索沙為今年中職第一批抵台洋將，雖在年前就完成「14+7」程序，但考慮到球隊馬上要放年假，總教練洪一中索性讓兩人留在新莊球場自主訓練，待年節後再與球隊會合。